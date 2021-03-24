Украинская певица Наталья Карпа вместе с дочерью и мужем отправилась на отдых. Для отпуска семья выбрала солнечный Египет. Артистка впервые побывала в этой стране и активно делится фотографиями с поклонниками.

Наталья Карпа решилась во время пандемии коронавируса улететь в другую страну. Она наслаждается отдыхом на берегу моря и распространяет фотографии в социальных сетях.

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Наталка Карпа с дочкой в Египте

Знаменитость обнародовала фотографию, где вместе с маленькой Златой позирует на пляже. Звездная мама и ее первенец позировали в морской водичке на берегу.

Наталка мокрая после купания. Она надела яркий красный купальник и искренне улыбалась. Она держала дочь Злату на руках. На девочке видим красивую панамку.

На все свое время и свое место,

– написала Карпа.

Поклонники артистки не оставили столь милую публикацию без внимания. Они желают девочкам хорошего отдыха и оставляют комплименты в их адрес.