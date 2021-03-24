Наталка Карпа с дочкой отдыхает в Египте: яркое фото
Украинская певица Наталья Карпа вместе с дочерью и мужем отправилась на отдых. Для отпуска семья выбрала солнечный Египет. Артистка впервые побывала в этой стране и активно делится фотографиями с поклонниками.
Источник:инстаграм Наталки Карпы
Наталья Карпа решилась во время пандемии коронавируса улететь в другую страну. Она наслаждается отдыхом на берегу моря и распространяет фотографии в социальных сетях.
Смотрите также Кьяра Ферраньи очаровала серией новых фото с новорожденной дочкой
Наталка Карпа с дочкой в Египте
Знаменитость обнародовала фотографию, где вместе с маленькой Златой позирует на пляже. Звездная мама и ее первенец позировали в морской водичке на берегу.
Наталка мокрая после купания. Она надела яркий красный купальник и искренне улыбалась. Она держала дочь Злату на руках. На девочке видим красивую панамку.
На все свое время и свое место,
– написала Карпа.
Поклонники артистки не оставили столь милую публикацию без внимания. Они желают девочкам хорошего отдыха и оставляют комплименты в их адрес.
- "Очень красивые! Просто невероятные!"
- "Доченька – копия папы!"
- "Хорошего отдыха!"
- "Хороши!"
- "Это просто картина!"
Поделиться новостью