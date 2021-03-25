Український телеведучий Григорій Решетник виховує трьох синів. Разом із ними він подивився футбольний матч та вболівав за Україну.

Григорій Решетник є одним з найпопулярніших татусів в українському шоу-бізнесі. Він часто публікує в мережі світлини, де позує з нащадками. Такі публікації викликають неабиякий інтерес у багатотисячної аудиторії підписників ведучого.

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Григорій Решетник дивився футбол з синами

Ведучий поширив у своєму інстаграмі миловидний кадр. Він лежав на дивані і відпочивав після насиченого робочого дня. Разом із Григорієм відпочивали сини – Дмитро, Іван та Олександр.

Маленький Сашко лежав на старшому браті Івану, спершись на татуся. Усі мило усміхалися та дивилися в камеру. Татусь із синами насолоджувався переглядом футбольного матчу за участь збірної України.

Решетник обожнює проводити час із сім'єю, тому після роботи намагається якомога швидше потрапити додому, до найрідніших.

Дивимося футбол. Вболіваємо за Україну,

– написав під фото Решетник.

Зіркові батьки та їхні діти: