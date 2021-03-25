Известная украинская певица Alyosha поделилась с поклонниками новыми миловидными фото. Она показала прогулку с тремя детьми.

Известная украинская певица Alyosha часто делится семейными фото на своей странице в инстаграме. На этот раз звезда продемонстрировала миловидные кадры весенней прогулки с детьми.

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Фото Alyosha с сыновьями

Alyosha поделилась, что она с детьми очень любит прогулки по парку. Поэтому всегда ищет возможность выйти на свежий воздух вместе с сыновьями и дочерью. Певица показала фото с нового выхода вместе с детьми.

Она сделала селфи с Романом и Марком. Старший сын звезды помогал маме везти розовую коляску, в которой спала маленькая Маша. Несмотря на начало весны, Alyosha оделась тепло. Она предстала перед камерой в черном пуховике с желтыми вставками.

Артистка собрала волосы в низкий хвост, а на лице сделала макияж. Alyosha подчеркнула глаза тонкими стрелками, а губы накрасила красной помадой. Сыновья знаменитости были одеты в голубые курточки и забавные шапки.

Вчера под вечер победило солнышко, поэтому надеемся, что весна будет теплая. Ведь мы так любим прогулки,

– подписала снимки Alyosha.

Для просмотра фото листайте вправо:

Поклонников знаменитости очаровали новые фото с прогулки семьи. Об этом они написали в комментариях: