Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов часто делится миловидными кадрами с маленьким сыном Иваном. Шоумен на этот раз показал фото, где Иван развлекается за рулем автомобиля.

Известный украинский продюсер и шоумен Юрий Горбунов воспитывает 4-летнего сына Ивана от брака с Катей Осадчей. Он часто делится с поклонниками фото самого родного и каждый раз завораживает сеть.

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Фото сына Юрия Горбунова

Телеведущий обнародовал новое фото Иванка. Он показал, как иногда может развлекаться с сыном. На этот раз Юрий Горбунов сфотографировал мальчика в своем автомобиле на водительском сиденье. Тот уверенно держал руки на руле.

4-летний Иван был одет стильно. Он позировал в брюках цвета хаки, синей курточке и белых трендовых кроссовках на массивной подошве. Как и обычно, Юрий Горбунов сделал фотографию сына со спины и не показал лица.

Стоит отметить, что Иван уже находится в сознательном возрасте и не хочет, чтобы мама или папа обнародовали его фото в сети без согласия. О том, что следует учитывать решение сына в таких вопросах, звездные родители договорились еще тогда, когда мальчик был мал.

С таким водителем папочка спокоен (пока мама не видит),

– с юмором подписал фото Горбунов.



Сын Юрия Горбунова и Кати Осадчей / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Поклонников телеведущего умилило новое фото сына. Они поделились впечатлениями от фото в комментариях: