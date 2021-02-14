Оля Полякова во второй раз высказалась о скандале с Тиной Кароль, который начался с ее высказывания о "плакальщице" на шоу "Маска". Она рассказала, что ведет себя так, как и всегда, является искренней, однако иногда дерзкой.

В одном из последних выпусков шоу "Маска" Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах". На днях звезда в очередной раз прокомментировала свое высказывание и потроллила саму себя.

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Оля Полякова о конфликте с Тиной Кароль

Певица решила выйти в прямой эфир в инстаграме. Сначала она сказала, что у нее есть психологическая проблема, с которой она борется несколько лет. Мол, звезда не может удержаться от привычки выражать негативные мысли о других знаменитостях.

В эфир Оля Полякова пригласила актера "Дизель Шоу" – Евгения Сморыгина. Он играл роль психолога артистки. Но в конце певица в очередной раз прокомментировала свои резкие слова в сторону звезд шоу-бизнеса.

Что происходит со мной в последнее время? А ничего такого, чего не происходило раньше. Я такая, какая я есть. Где-то грубая, дерзкая, неадекватная, больная на голову, наглая. Разная, всякая, на любой вкус! Но я такая, какая есть,

– заявила Оля Полякова.

Исполнительница добавила, что она не обязана нравиться всем. Поэтому звезда посоветовала не смотреть на нее и отписаться в соцсетях.

"Я прошла такой серьезный и сложный путь, который был полон разочарований и трудностей, мне на хейт вообще наплевать, понимаете? Ведь для кого-то я честная, прямая, откровенная, искренняя и настоящая. Говорю то, что думаю. Могу ошибаться, но умею признавать свои ошибки. могу искренне извиниться – и также искренне могу простить. Я здесь и сейчас, такая, как есть. Думаю, что здесь у меня больше людей, которые могут отличить фальшь от искренности, а пиар от правды", – поделилась Оля Полякова.

Скандал вокруг Оли Поляковой с Тиной Кароль: главное

В 3 выпуске шоу "Маска" Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах". Певица поспешила объяснить резкое высказывание и сказала, что считает, что только творчество Тины очень грустное, а саму артистку она уважает.

Тина Кароль прокомментировала слова в ее сторону. Она высказалась, что будет и в дальнейшем плакать, но не на похоронах, а за здоровье и "силу высоты в близости родных душ".

Тина Кароль во второй раз рассказала о своем отношении к Поляковой впоследствии на радиостанции. Она подчеркнула, что артисты общаются со слушателями, поэтому они должны "сеять только добро", а не "пробивать дно".