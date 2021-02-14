Оля Полякова вдруге висловилась про скандал з Тіною Кароль, який розпочався з її висловлення про "плакальницю" на шоу "Маска". Вона розповіла, що поводиться так, як і завжди, є щирою, проте іноді зухвалою.

В одному з останніх випусків шоу "Маска" Оля Полякова назвала Тіну Кароль "плакальницею на похоронах". Днями зірка вкотре прокоментувала своє висловлення й потролила саму себе.

Актуально Тіна Кароль зізналась, як ставиться до Олі Полякової після скандалу на шоу "Маска"

Оля Полякова про конфлікт з Тіною Кароль

Співачка вирішила вийти в прямий ефір в інстаграмі. Спочатку вона сказала, що в неї є психологічна проблема, з якою вона бореться кілька років. Мовляв, зірка не може стриматися від звички висловлювати негативні думки про інших знаменитостей.

В ефір Оля Полякова запросила актора "Дизель Шоу" – Євгена Сморигіна. Він грав роль психолога артистки. Але наприкінці співачка вкотре прокоментувала свої різкі слова у бік зірок шоу-бізнесу.

Що відбувається зі мною останнім часом? А нічого такого, чого не відбувалося раніше. Я така, яка я є. Десь груба, зухвала, неадекватна, хвора на голову, нахабна. Різна, всяка, на будь-який смак! Але я така, яка є,

– заявила Оля Полякова.

Виконавиця додала, що вона не зобов'язана подобатися всім. Тому зірка порадила не дивитися на неї й відписатися в соцмережах.

"Я пройшла такий серйозний і складний шлях, який був сповнений розчарувань і труднощів, що мені на хейт взагалі наплювати, розумієте? Адже для когось я чесна, пряма, відверта, щира і справжня. Кажу те, що думаю. Можу помилятися, але вмію визнавати свої помилки. Можу щиро вибачитися — і також щиро можу вибачити та пробачити. Я тут і зараз, така, як є. Думаю, що тут у мене більше людей, які можуть відрізнити фальш від щирості, а піар від правди", – поділилась Оля Полякова.

Скандал навколо Олі Полякової з Тіною Кароль: головне

У 3 випуску шоу "Маска" Оля Полякова назвала Тіну Кароль "плакальницею на похороні". Співачка поспішила пояснити різке висловлення й сказала, що вважає, що лише творчість Тіни є дуже сумною, а саму артистку вона поважає.

Тіна Кароль прокоментувала слова в її бік. Вона висловилась, що буде й надалі плакати, але не на похороні, а за здоров'я й "силу висоти в близькості рідних душ".

Тіна Кароль вдруге розповіла про своє ставлення до Полякової згодом на радіостанції. Вона наголосила, що артисти спілкуються зі слухачами, тому вони повинні "сіяти лише добро", а не "пробивати дно".