Все самые тяжелые этапы испытаний шоу "Голос страны" 11 сезон – позади. Теперь судьбу участников будут определять зрители в прямых эфирах шоу. Кто попал в главный состав команд звезд и будет зажигать сцену – читайте далее.

Чтобы попасть в прямые эфиры "Голоса страны" 11 сезон, проходили несколько этапов проекта: предварительные кастинги, "слепые" прослушивания, вокальные бои и вокальные нокауты. Участники изо всех сил старались завоевать расположение звездных наставников, которых в этом году традиционно было четверо: Тина Кароль, Олег Винник, DOROFEEVA и Монатик.

Стоит увидеть Голос страны 11 сезон 11 выпуск: появление Дана Балана и борьба вокалистов за место в четвертьфинале

Новый сезон также поражал различными нововведениями:

кражами во время боев; изгнанием из проекта на нокаутах без влияния на это других участников на "стульях"; помощью звездных советников; возможностью вернуть участников из нокаутов в прямые эфиры с помощью голосования.

После всех пережитых испытаний самые талантливые участники получили свои шансы оказаться в прямых эфирах и бороться за главную победу – ключи от квартиры в Киеве и возможность выступить на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

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Участники "Голоса страны" 11 сезон

Команда Монатика:

Тема Паучек

Владимир Хоменко

Саша Таб

Kola



Голос страны 11 сезон: команда Монатика / Фото из инстаграма шоу

Команда DOROFEEVA

Илья Николаенко

Ирина Эбралидзе

Илья Резников

Андрей Науменко



Голос страны 11 сезон: команда DOROFEEVA / Фото из инстаграма шоу

Команда Олега Винника:

Галина Куришко

Сергей Нейчев

Диляра Дидаркизи

Богдан Муха



Голос страны 11 сезон: команд Олега Винника / Фото из инстаграма шоу

Команда Тины Кароль

Юлия Тимочко

Екатерина Гладий

Мила Нитич

Никита Ломакин



Голос страны 11 сезон: команда Тины Кароль / Фото из инстаграма шоу