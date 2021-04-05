Голос страны 11 сезон: участники команд и кто прошел в прямые эфиры
Все самые тяжелые этапы испытаний шоу "Голос страны" 11 сезон – позади. Теперь судьбу участников будут определять зрители в прямых эфирах шоу. Кто попал в главный состав команд звезд и будет зажигать сцену – читайте далее.
Источник:24 канал
Чтобы попасть в прямые эфиры "Голоса страны" 11 сезон, проходили несколько этапов проекта: предварительные кастинги, "слепые" прослушивания, вокальные бои и вокальные нокауты. Участники изо всех сил старались завоевать расположение звездных наставников, которых в этом году традиционно было четверо: Тина Кароль, Олег Винник, DOROFEEVA и Монатик.
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Новый сезон также поражал различными нововведениями:
- кражами во время боев;
- изгнанием из проекта на нокаутах без влияния на это других участников на "стульях";
- помощью звездных советников;
- возможностью вернуть участников из нокаутов в прямые эфиры с помощью голосования.
После всех пережитых испытаний самые талантливые участники получили свои шансы оказаться в прямых эфирах и бороться за главную победу – ключи от квартиры в Киеве и возможность выступить на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.
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Участники "Голоса страны" 11 сезон
Команда Монатика:
- Тема Паучек
- Владимир Хоменко
- Саша Таб
- Kola
Голос страны 11 сезон: команда Монатика / Фото из инстаграма шоу
Команда DOROFEEVA
- Илья Николаенко
- Ирина Эбралидзе
- Илья Резников
- Андрей Науменко
Голос страны 11 сезон: команда DOROFEEVA / Фото из инстаграма шоу
Команда Олега Винника:
- Галина Куришко
- Сергей Нейчев
- Диляра Дидаркизи
- Богдан Муха
Голос страны 11 сезон: команд Олега Винника / Фото из инстаграма шоу
Команда Тины Кароль
- Юлия Тимочко
- Екатерина Гладий
- Мила Нитич
- Никита Ломакин
Голос страны 11 сезон: команда Тины Кароль / Фото из инстаграма шоу
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