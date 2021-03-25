Уже в это воскресенье, 28 марта, зрители увидят напряженные вокальные нокауты участников "Голоса страны" 11 сезон. Звездные тренеры будут решать судьбу своих подопечных, а в этом им будут помогать советники-коллеги. Такое нововведение изрядно порадует зрителей шоу.

Звездные тренеры Дима Монатик, Тина Кароль, Олег Винник и Надя Дорофеева на протяжении последних двух недель выбирали лучших из лучших в вокальных боях. Теперь же им придется сделать еще более трудный выбор – отобрать всего по 4 кандидата из команды для прямых эфиров. Чтобы не ошибиться и ощутить настоящий талант, к креслам тренеров присоединятся их звездные советники.

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Какие звездные советники появятся в 10 выпуске "Голоса страны"?

Неоднократной победительнице "Голоса" Тине Кароль компанию в новом выпуске составит Дан Балан. Именно с ним певице до сих пор приписывают тайный роман.



Тина Кароль и Дан Балан в 10 выпуске "Голоса страны" 11 сезон / Фото пресс-службы канала "1+1"

К продюсеру Монатику присоединится лидер группы The Hardkiss Юлия Санина. Вместе с ней артист выпустил песню "Кобра" в 2020 году.



Монатик и Юлия Санина в 10 выпуске "Голоса страны" 11 сезон / Фото пресс-службы канала "1+1"

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Эпатажная певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) выбрала советником рэпершу Alyona Alyona, которая на днях заболела коронавирусом. Но предварительная запись эфира уже состоялась, поэтому все будут наслаждаться ее компанией.



DOROFEEVA и Alyona Alyona в 10 выпуске "Голоса страны" 11 сезон / Фото пресс-службы канала "1+1"

И к звезде Украины Олегу Виннику присоединится исполнитель Иван Дорн, который активно гастролирует в России.



Олег Винник и Иван Дорн в 10 выпуске "Голоса страны" 11 сезон / Фото пресс-службы канала "1+1"

Стоит добавить, что согласно правилам нокаутов на "Голосе страны" 11 сезон, команды участников по очереди выходят на сцену и выполняют подготовленные композиции. Тренер решает, остаются ли они в шоу. Если да, то тренер сажает их на одно из четырех кресел рядом со сценой, таким образом кто-то постоянно будет выбывать из проекта. Также другие звездные тренеры будут иметь возможность совершить "кражу" и посадить кого-то на одно из своих кресел.