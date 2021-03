После напряженных "слепых" прослушиваний и боев участники дождались нокаутов на "Голосе страны"! Сегодня, 28 марта, за право петь в прямых эфирах соревновались участники команд Монатика и Олега Винника. Кто справился с выступлениями лучше – читайте дальше.

Согласно правилам нокаутов на "Голосе страны" 11 сезон, команды участников по очереди выходят на сцену и исполняют подготовленные композиции. Тренер решает, остаются ли они в шоу. Если да, то тренер сажает их на одно из четырех кресел рядом со сценой, таким образом кто-то постоянно будет выбывать из проекта. В этом сезоне также ввели новое правило: тренер может поднять кого-либо с кресла и посадить вместо этого кого-то лучшего, не подвигая других.

Команда Монатика

Тёма Паучек

Парень из Черновцов первым открыл вокальные нокауты 10 выпуска "Голоса страны". Исполнил украинскую народную песню "Розпрягайте, хлопці, коней", но в современной аранжировке. С первых секунд он зажег зал и получил огромные аплодисменты. Он сразу сел на 1 стул и просидел там до конца вокальных нокаутов в составе команды Монатика. Это означает, что он попал в прямые эфиры шоу.

Андрей Смерека

Следующим на сцену вышел Андрей – страстный поклонник проектп. На сцене он исполнил песню I do not want be anymore, впрочем, выступая немного нервничал. В конце ему удалось собраться силами и вложить всю душу в композицию. Сначала он сел на 2 стул, но вместо него сел Владимир Хоменко. Поэтому Андрей покинул шоу навсегда.

Любовь Дробина

"Певица из караоке", как ее называют в проектах, в нокаутах поразила песней артистки Шер Welcome to Burlesque. За кулисами конкуренты называют ее пантерой, которая не уступит место в шоу. Но этого не произошло – она ​​взорвала зал аплодисментами, но получила несколько неодобрительных отзывов судей. Монатик сначала посадил ее на 3 стул, но впоследствии она поднялась с него из-за певицы Kola. Поэтому она покинула шоу.

Александр Беляк и Анна Гадомич

Новосозданый дуэт вокальных боев стал настоящей находкой для всех на проекте. На сцене они исполнили песню Гайтаны "Не йди". По словам судей, они еще не достаточно притерлись друг к другу. Советница Юлия Санина и Монатик посадили их на 4 кресло, но их вытеснил Саша Таб. Следовательно, они покинули шоу.

Владимир Хоменко

Психолог колледжа, по мнению Монатика, является одним из претендентов на победу. На сцене вокальных нокаутов он исполнил песню Pray. После выступления мужчина сел на место, где перед ним сидел Андрей Смерека. С тех пор он не покидал кресло и продолжит участие в шоу в прямых эфирах.

Саша Таб

Экс-солист группы "Сальто Назад" вышел следующим на сцену проекта. Он исполнил положительную песню Sun is shining легендарного исполнителя Боба Марли. Монатик решил оставить парня в проекте и посадил на кресле вместо дуэта Биляка и Гадомич. Больше он не покидал место и прошел в прямые эфиры шоу.

Виктория Брехар

31-летняя женщина из Днепра уже давно работает певицей в военном оркестре, но давно хотела петь на большой сцене. В нокаутах она спела песню Евгении Власовой "О тебе". Известная артистка даже была в зале шоу и после номера исполнила импровизационный номер с Викторией. Несмотря на эмоциональное выступление, Виктория покинула шоу сразу, не садясь на кресло.

Kola

28-летняя харьковчанка из 6 сезона "Голоса страны" снова смогла дойти до вокальных нокаутов шоу. Здесь она исполнила знаменитую песню Андрея Хлывнюка и Джамалы "Злива", исполнение которой Монатик назвал "идеальным". Поэтому, Kola села на 3 кресло, вытеснив Любовь Дробину. Она продолжила участие в шоу и попала в прямые эфиры.

Анастасия Буханцова

У "сердца" команды Монатика есть особое заболевание, которое со временем придало ей еще больше сил в жизни. Она последней вышла на сцену вокальных нокаутов в составе команды Монатика и исполнила песню Андрея Пидлужного "Ніжно", которую поет Тина Кароль. К сожалению, выступление Насти был слишком слабым, поэтому она покинула шоу навсегда.

Команда Олега Винника

Анна Шери

Мамочка и одна из сильнейших вокалисток, по мнению Винника, открыла первой вокальные бои в составе команды звездного наставника. Женщина исполнила песню Билли Айлиш Bad guy. Но впоследствии ее вытеснила Диляра Дидаркызы, поэтому Анна Шери покинула проект.

Галина Курышко

Фольклорная певица с "космическим голосом" вышла в роскошном костюме и поразила песней "Калина гуляла". Она также вызвала у судей только восторг, потому советник Иван Дорн и Винник сразу отправили ее на 2 кресло. Оттуда она попала в прямые эфиры проекта.

Сергей Нейчев

Человек-самородок из маленького села настоящий "соловей" проекта. В вокальных нокаутах Сергей выполнил зажигательную песню "Джамайка". Тина Кароль особенно была поражена выступлением и назвала исполнителя "черноземом" украинское песни. Винник решил сразу отправить Нейчева в прямые эфиры.

Андрей Кудинов

"Викинг" и настоящий бунтарь "с добрыми глазами" вышел на сцену шоу с песней "Забери" Сергея Бабкина. Сначала его Винник посадил на четвертое кресло, но впоследствии он покинул шоу из-за Лауры Марти, которая заняла его место.

Виталий Борисюк

Профессиональный актер и певец, а также муж Сумской следующим вышел на сцену нокаутов. Исполнитель исполнил легендарную песню The Phantom of the Opera и очаровал всех в зрительном зале. Несмотря на талант Виталия, Винник отправил его домой, поскольку тот уже достиг многого в своей жизни. Поэтому Борисюк покинул шоу навсегда.

Диляра Дидаркызы

Гостья из Казахстана занимает особое место в сердце Винника, как он сам признался. Она спела в вокальных нокаутах песню Тины Кароль "Ноченька". Выступление так понравилось звездному тренеру, что та присоединилась к Диляре и спела в дуэте. Олег Винник решил, что участница должна остаться в проекте, поэтому она села на 1 место вместо Анны Шери. Она больше не вставала с места, поэтому автоматически отправилась в прямые эфиры шоу.

Андрей Диденко

Парень с Полтавщины вышел на сцену вокальных нокаутов с песней Relax, Take It Easy. Хотя на репетициях Андрей произвел впечатление на Олега Винника, то на сцене он "не дотянул". Поэтому Диденко покинул шоу навсегда.

Лаура Марти

Джазовая певица армянского происхождения устроила настоящий ураган на сцене вокальных боев. Она погрузила всех в мир джазовой импровизации песней I put a spell on you. Олег Винник безапелляционно оставил Лауру в шоу для прямых эфиров, но попросил встать с кресла Андрея Кудинова. Впоследствии Лаура тоже встала с кресла, уступив место для Богдану Мухе. Поэтому, артистка покинула шоу.

Богдан Муха

Настоящий рокер вышел последним в составе команды Олега Винника. На сцене вокальных нокаутов он исполнил песню Максима Фадеева "Танцы на стеклах". Одно из самых трудных решений Винника осталось под конец, но он принял его – Богдан Муха остается в проекте, в то время как Лаура Марти встала с 4 кресла и покинула проект.

Кто отправился в прямые эфиры "Голоса страны"?

Команда Монатика:

Тёма Паучек

Владимир Хоменко

Саша Таб

Kola

Команда Олега Винника: