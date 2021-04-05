Голос країни 11 сезон: учасники команд та хто пройшов у прямі ефіри
Усі найважчі етапи випробувань шоу "Голос країни" 11 сезон – позаду. Тепер долю учасників визначатимуть глядачі у прямих ефірах шоу. Хто потрапив у головний склад команд зірок і запалюватиме сцену – читайте далі.
Джерело:24 канал
Аби потрапити у прямі ефіри "Голосу країни" 11 сезон, відбувались кілька етапів проєкту: попередні кастинги, "сліпі" прослуховування, вокальні бої та вокальні нокаути. Учасники з усіх сил старались завоювати прихильність зіркових наставників, яких цьогоріч традиційно було четверо: Тіна Кароль, Олег Винник, DOROFEEVA та Монатік.
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Новий сезон також вражав різними нововведеннями:
- крадіжками під час боїв;
- вигнанням із проєкту на нокаутах без впливу на це інших учасників на "стільцях";
- допомога зіркових радників;
- можливість повернути учасників з нокаутів у прямі ефіри за допомогою голосування.
Після усіх пережитих випробувань найталановитіші учасники отримали свої шанси опинитись у прямих ефірах та боротись за головну перемогу – ключі від квартири у Києві та можливість виступити на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.
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Учасники "Голосу країни" 11 сезон
Команда Монатіка:
- Тьома Паучек
- Володимир Хоменко
- Саша Таб
- Kola
Голос країни 11 сезон: команда Монатіка / Фото з інстаграму шоу
Команда DOROFEEVA
- Ілля Ніколаєнко
- Ірина Ебралідзе
- Ілля Рєзніков
- Андрій Науменко
Голос країни 11 сезон: команда DOROFEEVA / Фото з інстаграму шоу
Команда Олега Винника:
- Галина Куришко
- Сергій Нейчев
- Діляра Дідаркизи
- Богдан Муха
Голос країни 11 сезон: команд Олега Винника / Фото з інстаграму шоу
Команда Тіни Кароль
- Юлія Тимочко
- Катерина Гладій
- Міла Нітіч
- Нікіта Ломакін
Голос країни 11 сезон: команда Тіни Кароль / Фото з інстаграму шоу
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