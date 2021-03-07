На "Голосі країни 11" завершились "сліпі прослуховування". Відтак всі зіркові тренери вже набрали команди талановитих вокалістів, з якими боротимуться за перемогу на шоу. Які ж учасники стали останніми на кастингах – дивіться у матеріалі.

Десятки талановитих співаків прийшли на "сліпі прослуховування", щоб долучитись до шоу "Голос країни 11" та перезавантажити свою творчість. За місце у проєкті борються і зіркові вокалісти, тому конкуренція у цьому сезоні зашкалює.

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7 випуск "Голосу країни 11" продовжив дивувати глядачів. На сцену вийшли дитяча подруга Надії Дорофєєвої та дівчина, яка вже вдесяте прийшла на шоу. Як минув останній день кастингів та хто зумів розвернути крісла тренерів 7 березня – дивіться у матеріалі.

Анна Васильєва

Вокалістка Анна Васильєва не приховувала, що вийти на сцену було дуже лячно. Однак у прагненні втілити свою мрію стати артисткою вона готова побороти всі перешкоди та власні страхи. Але хвилювання зіграли не на користь Анни. Олег Винник зазначив, що вокалістка насправді дуже талановита, проте має навчитись головного – співати серцем, а не думати під час виступу про ноти.

"Голос країни 11 сезон" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Анни Васильєвої

Сергій Лазановський

Сергій Лазановський все життя співає українські пісні. Хлопець завжди виконував композиції з мамою, допомагаючи їй по господарству. Тому зізнався: на "Голосі країни 11" не може підвести рідних і односельчан.

Ще перед виступом Сергій мав намір розвернути хоча б одне тренерське крісло. Однак чуттєвий вокал учасника спровокував справжню боротьбу між Надією Дорофєєвою та Олегом Винником. Сергій Лазановський після роздумів обрав команду Дорофєєвої, яка пообіцяла особисто познайомитись з родичами хлопця, відвідавши його рідне село.

"Голос країни 11 сезон" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Лазановського

Андрій Діденко

Співак Андрій Діденко вже має чималий досвід у виступах. Останні 8 років він працював зі своїм творчим колективом у Китаї. Пандемія коронавірусу стала своєрідним поштовхом для Андрія: він повернувся в Україну та вирішив підкорювати вітчизняне вокальне шоу, щоб продовжити будувати кар'єру співака.

Виступ Андрія Діденка сподобався усім зірковим тренерам. На останніх секундах на кнопку натиснув Олег Винник, а тому учасник автоматично потрапив у його команду.

"Голос країни 11 сезон" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Андрія Діденка

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Катерина Гладій

Українка Катерина Гладій працює логістом в американській фірмі, яка займається перевезеннями, а вже у вільний час співає. Саме ця вокалістка зі Львова зуміла розвернути всі крісла, крім Тіни Кароль, в якої вже закінчились місця у команді. Монатік готовий був закрити кастинг, запросивши до співпраці Катю Гладій, а Олег Винник вступив у напружену боротьбу за цю вокалістку. Артистка обрала Монатіка, ставши останньою учасницею його команди.

"Голос країни 11 сезон" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Катерини Гладій

Катерина Субботова

Не менше хвилювалась перед виступом Катерина Субботова. Вона – давня подруга Надії Дорофєєвої, з якою ще у шкільні роки неодноразово зустрічалась на творчих конкурсах. І хоч минуло 15 років з їхньої останньої зустрічі Катерина має надію, що подруга впізнає її тембр та розверне крісло.

Надія Дорофєєва і Олег Винник були вражені від виступу дівчини, а тому натиснули на кнопку. Артистка зізналась, що завжди захоплювалась Катериною Субботовою і тільки надихалась її талантом. Учасниця "Голосу країни 11" обрала команду Дорофеєвої та заспівала з нею у дуеті, викликавши овації у залі.

"Голос країни 11 сезон" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Катерини Субботової

Євгеній Шпаченко

Чималий досвід виступів має Євгеній Шпаченко, який є артистом театру. Тепер же хлопець мріє сольно виступати, а тому прийшов на кастинги "Голосу країни 11". Однак потрапити у наступний етап шоу йому не вдалось.

"Голос країни 11 сезон" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгенія Шпаченка

Ярина Гребеньовська

Музика відіграє особливу роль у житті Ярини Гребеньовської. Саме творчість допомогла їй познайомитись з чоловіком і стала однією з причин її розлучення. Ярина вирішила не розсекречувати імені свого колишнього обранця, зазначивши, що він є барабанником у відомій українській групі.

"Голос країни 11" для молодої матусі – шанс почати власний шлях у шоу-бізнесі та займатись справою, яка приносить їй радість. На спів Ярини Гребеновської розвернулась Надія Дорофєєва, яка запросила жінку до своєї команди.

"Голос країни 11 сезон" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Ярини Гребеньовської

Роман Вознюк

Барбер з Луцька приїхав також підкорювати шоу. Пристрастю Романа Вознюка є музика, тому проєкт "Голос країни" допоможе збагнути чоловіку, чи варто йому розвиватись у цій справі.

Унікальний тембр учасника змусив Монатіка і Тіну Кароль заміряно слухати його спів. На останній секунді виступу крісло розвернула Надія Дорофєєва, для якої Роман Вознюк став останнім вокалістом у команді.

"Голос країни 11 сезон" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Романа Вознюка

Мар'яна Щербак

На кастинги прийшли і 19-річна вокалістка Мар'яна Щербак. Вона не приховувала, що лячно виходити на сцену, знаючи, що місць залишилось всього 4. І всі вони – у команді Олега Винника. Та це стало тільки стимулом для Мар'яни Щербак запалити на сцені у стилі Нетти Барзілай. Однак підкорити зіркового тренера їй не вдалось.

"Голос країни 11 сезон" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Мар'яни Щербак

Ірина Шабан

Вокалістка Ірина Шабан вже пробувала свої сили на "Голосі країни" у 2014 році. Тоді Святослав Вакарчук не запросив її до своєї команди, однак наголосив, що їй варто вичекати свій час і вибороти місце на цьому проєкті.

Олег Винник дуже вагався, чи розвертати своє тренерське крісло. Однак на останніх секундах він таки запросив Ірину Шабан до своєї команди, тому ця вокалістка з'явиться у наступних ефірах "Голосу".

"Голос країни 11 сезон" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Ірини Шабан

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Костянтин Нікулін

Змалку Костянтин Нікулін розділяв захоплення свого батька та разом з ним слухав рок-музику. На жаль, батько хлопця помер після боротьби з раком. Костянтин наважився прийти на "Голос країни 11" та здійснити їхню спільну мрію.

На сцені учасник шоу показав незвичний рок-кавер на пісню Брітні Спірс. Олег Винник вирішив дати шанс Костянтину Нікуліну проявити себе та запросив його до своєї команди, наголосивши, що легко не буде.

"Голос країни 11 сезон" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Костянтина Нікуліна

Ярина Малишняк

Підкорити зіркових тренерів "Голосу" прийшла і Ярина Малишняк, яка зачарувала всіх не тільки вокалом, але й запальними танцями. В останні секунди виступу, коли ніхто не очікував, Олег Винник таки натиснув на кнопку.

Вже на сцені Ярина Малишняк зізналась, що на участь у "Голосі країни 11" її надихнула сестра Марта, яка вже була учасницею шоу та дала їй чимало корисних порад. Разом з Винником Ярина Малишняк заспівала його хіт "Ніно", змусивши всіх у залі підтанцьовувати.

"Голос країни 11 сезон" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Ярини Малишняк

Юлія Сидорук

Упродовж 10 сезонів Юлія Сидорук намагалась потрапити на шоу "Голос країни". Раніше вона не доходила до "сліпих прослуховувань", покидаючи проєкт на першому етапі відбору. Відтак вихід на сцену – це вже своєрідна перемога Юлії Сидорчук.

На жаль, підкорити зіркового тренера їй не вдалось. Отримавши цінні поради від Тіни Кароль Юлія Сидорук пообіцяла повернутись на шоу в наступному сезоні.

"Голос країни 11 сезон" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Сидорук

Діляра Дідаркизи

Українське шоу "Голос країни" неодноразово підкорювали вокалісти з Казахстану. І 11 сезон не став винятком. В останній день кастингів на сцену вийшла Діляра Дідаркизи, яка зізналась, що заспівати на нашому проєкті – це її мрія.

Спершу Діляра підкорила співом Надію Дорофєєва, яка навіть пошкодувала, що вже набрала всю команду. Вразила вокалістка і Олега Винника, який натиснув кнопку та закрив "сліпі прослуховування" 11 сезону "Голосу". Від хвилювань дівчина розплакалась, що стало емоційним завершенням ефіру.

"Голос країни 11 сезон" 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Діляри Дідаркизи

Учасники, які потрапили до "Голосу країни 11"

Команда Надії Дорофєєвої

Сергій Лазановський

Роман Вознюк

Ярина Гребеньовська

Катерина Субботова

Команда Олега Винника

Андрій Діденко

Ірина Шабан

Ярина Малишняк

Костянтин Нікулін

Діляра Дідаркизи

Команда Монатіка