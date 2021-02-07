Вокальное шоу "Голос страны" в 11 сезоне собирает лучшие таланты со всей Украины, и 3 выпуск стал тому подтверждением. Тренеры не на шутку спорили между собой из-за участников, впрочем, все завершилось мирно, а счастливые вокалисты попали к звездам в команды.

Источник: 24 канал

Кто из участников "Голоса страны" 11 сезон смог вернуть тренерские кресла и завоевать любовь зрителей – читайте далее.

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Голос страны 11 сезон 3 выпуск

Гордей Старух

32-летний парень из Львова, скульптор и поводырь народной музыки пришел на проект "Голос страны", чтобы познакомить тренеров шоу с настоящей лесной старинной лирой, которую восстановил собственноручно.

Семья Гордея владеет мастерской деда, в которой они и работают. Поддержала парня на вокальном отборе 11 сезона "Голос країни" онлайн его жена, дети и друзья.

Для отбора Гордей выбрал народную рекрутскую песню "Дубе". Судьи 11 сезона "Голос страны" с восторгом слушали выступление парня и сразу поняли, что он играет и поет одновременно. Надя Дорофеева повернула свое кресло на последних секундах выступления Гордея и радушно поприветствовала мультиинструменталиста скульптора в своей команде.

Певица призналась, что была поражена выступлением парня и не понимала, почему больше никто из коллег не повернулся к Гордею Старуху.

Голос страны 11 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Гордея Старуха

Саша Биляк

Фронтмен группы "Mountain Breeze" 23-летний Саша Биляк уже давно известный певец для украинской аудитории. Его наставником на одном из популярных певческих проектов был Андрей Данилко, группа даже попробовал свои силы на Нацотборе на Евровидение, однако одержать победу им не удалось.

Саша решил остановиться на сольных выступлениях и строить карьеру певца.

Четыре тренера 11 сезона "Голоса страны" боролись за Сашу, и он выбрал для себя певца Монатика, ведь именно он самый близкий по духу для парня.

Голос страны 11 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Саши Беляка

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Тарас Осадца

34-летний ведущий и певец из Львова уже в третий раз пытается покорить сердца тренеров "Голоса страны", но судьба никак не дает ему шанса. На проекте парня поддерживает его жена, а исполнил для судей Тарас спокойную и душевную песню группы "Океан Эльзы" – "Я їду додому".

Певец аккомпанировал себе на гитаре, но, к сожалению, так и не смог повернуть ни одно кресло тренера 11 сезона "Голос страны".

Голос страны 11 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тараса Осадца

Мила Нитич

Настоящее возвращение легенды 1 сезона "Голос страны" – Милы Нитич. Девушка не скрывала слез и рассказала всю правду о разрыве сотрудничества с продюсером Владимиром Бебешко и трудном пути в музыке под его руководством.

Надо делать то, что "хавает пипл"! Хочешь иди, но имя и песни тебе не принадлежат, – процитировала слова экс-продюсера Мила.

Мила Нитич также призналась, что ей было больше всего жаль потерять не песни и имя, а "героя", который для нее существовал более 10 лет – Владимира Бебешко.

Новый этап в творчестве Мила Нитич решила снова начать на проекте "Голос страны", а на исполнение выбранной ею песни обернулись четыре тренера шоу. Выбрала девушка Тину Кароль.

Голос страны 11 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Милы Нитич

Александр Тесленко

20-летний Александр Тесленко уже участвовал в "Голосе страны" в команде Дана Балана, однако ему не удалось попасть к тому тренеру, ради которого он пришел на проект. Александр уроженец Днепра, но сейчас проживает в Киеве.

Парень влюблен в Тину Кароль и в 11 сезоне "Голоса страны" целенаправленно пришел к ней, чтобы покорить ее сердце и попасть в команду тренера. На последних секундах своего выступления мечта Александра сбылась – Тина Кароль нажала кнопку и автоматически выбрала его в свою команду.

Голос страны 11 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Тесленко

Сенсационным для тренеров стал звонок Дана Балана во время эфира, он пожелал всем успеха и передал привет Тине Кароль.

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Анна Шерри

37-летняя фронтвумен рок-группы из Херсона пришла на "Голос страны" с рок-н-рольным хитом Led Zeppelin, который еще никогда не звучал на вокальном шоу.

Перед выступлением рок-мамочка призналась, что ей трудно быть матерью одиночкой и воспитывать дочь. В жизни Анны были времена, когда она, чтобы оплатить квартиру, сдала свое обручальное кольцо в ломбард. Олег Винник решил побороться за 37-летнюю рок-мамашу, нажал свою красную кнопку и девушка выбрала его в тренеры.

Голос страны 11 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анны Шерри

Евгения Фролова

22-летняя солистка оркестра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пришла на 11 сезон "Голоса страны", чтобы повторить судьбу Тины Кароль, ведь певица тоже начинала свой творческий путь в военном оркестре.

Евгения с детства шла к своей мечте и сегодня пришла на "Голос страны", чтобы воплотить ее в жизнь.

На почти безупречное исполнение песни Евгении Фроловой повернулись все тренеры проекта, но девушка продолжит борьбу в шоу в команде Тины Кароль.

Голос страны 11 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Фроловой

Сергей Нейчев

21-летний парень из небольшого села одесской области поет в Областном центре национальной культуры. Сергей начал петь, когда пошел на занятия к своему дедушке, который был парню близким другом и наставником.

В прошлом сезоне "Голоса страны" Сергей прошел все кастинги проекта, но вынужден был прекратить свое участие из-за смертельной болезни дедушки, чтобы провести с ним больше времени.

Свое выступление на слепых прослушиваниях Сергей посвятил своему другу и наставнику-дедушке. Надежда Дорофеева, Монатик и Олег Винник на последних секундах нажали кнопки выбора и повернули свои кресла к Сергею. Парень выбрал тренера – Олега Винника.

Голос страны 11 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Нейчева

Андриан Попович

25-летний музыкант из Львова очаровал тренеров 11 сезона "Голоса страны" своим мужским вокалом с нотками хрипоты и, к сожалению, не развернул к себе ни одного кресла.

Голос страны 11 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Андриана Поповича

Сауле Жумабекова

24-летняя девушка из г. Алматы после "Голоса страны" в Казахстане решила попробовать свои силы в Украине. Сауле увлечена творчеством Тины Кароль и для слепых испытаний выбрала песню любимого тренера: "Я все еще люблю".

Сильный вокал и уверенное исполнение песни повернуло два кресла тренеров: Олега Винника и Тины Кароль, но для продолжения участия в проекте 11 сезона "Голоса страны" Сауле выбрала Тину.

Голос страны 11 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сауле Жумабекова

Доминика Ющенко

20-летняя внучка третьего Президента Украины Виктора Ющенко решила испытать судьбу на известном вокальном проекте. Девушка 7 лет пристально наблюдала за"Голосом страны" и решилась прийти именно в этом 11 сезоне. Доминика – поклонница певицы и судьи 11 сезона "Голоса страны" Тины Кароль и не скрывает, что очень хотела бы попасть именно в ее команду.

Однако, к сожалению, к девушке не обернулся ни один из тренеров проекта 11 сезона "Голоса страны".

Голос страны 11 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Доминики Ющенко

Мария Рак

Настоящей сенсацией для поклонников шоу "Голос страны" стало возвращение на сцену финалистки 1 сезона проекта "Икс Фактор" – Марии Рак.

Девушка призналась, что после окончания шоу была более чем уверена, что вот-вот ее карьера пойдет вверх, но впоследствии узнала о своей беременности. Мария стала супермамой и погрузилась в материнство с головой, потеряв веру в свое музыкальное будущее.

"Всегда есть второй шанс осуществить свою мечту", – именно с этими словами 32-летняя Мария Рак вернулась на сцену и разорвала павильон 11 сезона" Голоса страны " своим мощным голосом и зажигательной харизмой. К девушке развернулись все тренерские кресла, а первой ее узнал коллега "по цеху" – Монатик.

Перед тем, как выбрать наставника Мария Рак предложила тренерам вместе спеть ее конкурсную песню на "Голосе страны", а после выбрала команду Монатика, с которым конкурировала в 1 сезона "Икс Фактора".

Голос страны 11 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марии Рак

Уже в следующее воскресенье в 4 выпуске 11 сезона "Голос страны" поклонников проекта "Голос страны" ждет специальный выпуск ко Дню влюбленных! Прозвучат все хиты о любви, а кроме них нас ждет удивительная история от Ольги Сумской и праздничный розыгрыш от Надежды Мейхер. Не пропустите – будет горячо!

Участники, которые прошли "слепые прослушивания"

Команда Тины Кароль

Сауле Жумабекова;

Евгения Фролова;

Александр Тесленко;

Мила Нитич;

Команда Олега Винника

Сергей Нейчев;

Анна Шерри;

Команда DOROFEEVA

Гордей Старух;

Команда Монатик