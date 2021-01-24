Долгожданная премьера 11 сезона "Голоса страны" состоялась в воскресенье, 24 января. Уже из анонса организаторы шоу намекали, что зрителей ждет еще больше неповторимых голосов, которые способны заворожить публику. Какие же конкурсанты пришли на слепые прослушивания в 1 выпуске – смотрите в материале.

Популярное развлекательное шоу "Голос страны" вернулось с 11 сезоном. Кресла тренеров на этот раз заняли Тина Кароль, Монатик, Надежда Дорофеева и Олег Винник. Еще перед премьерой 1 выпуска знаменитости признались, что именно 11 сезон "Голоса страны" сможет удивить зрителей, ведь на сцену выйдут люди с невероятным вокалом и авторы песен, чьи треки поразят даже опытных артистов.

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В свои команды звездные тренеры смогут пригласить по 16 участников. Кто же сумел пройти так называемые "слепые прослушивания" в 1 выпуске шоу – узнавайте в материале.

Открытие 1 выпуска "Голоса страны 11"

Эфир начался с выступления Тины Кароль, Монатика, Надежды Дорофеевой и Олега Винника. Артисты исполнили песню Blinding Lights, вызвав овации у зрителей, которые предварительно прошли тестирование на коронавирус.

"Голос страны" 11 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление звездных тренеров

Ирина Эбралидзе

Открывать "слепые прослушивания" взялась одесситка Ирина Ебралидзе. Девушка призналась, что участие в "Голосе страны 11" было не только ее мечтой, но и мамы, которая умерла. Поэтому вокалистка сделает все, чтобы пройти отбор и посвятить свое участие в шоу маме.

Для выступления Ирина выбрала песню Билли Айлиш No Time To Die, раскрыв свой невероятный голос. Одесситка сумела развернуть кресла всех звездных тренеров. После раздумий она выбрала команду Надежды Дорофеевой.

"Голос страны" 11 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ирины Эбралидзе

Артем Паучек

А блогер из Черновцов Артем Паучек признался, что пришел на "Голос страны", чтобы познакомиться со своим кумиром Монатиком. Парень уже привлек внимание артиста, опубликовав кавер на песню певца.

В 1 выпуске проекта Артем Паучек решил удивлять тренеров необычной аранжировкой знаменитой украинской песни "Гуцулка Ксеня". Зажигательные ритмы и пение развернули все 4 кресла. Для Монатика участник "Голоса" подготовил особый сюрприз – шапку, и присоединился к его команде.

"Голос страны" 11 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артема Паучека

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Алексей Мартыненко

Пришел на шоу и участник 1 сезона "Голоса страны" Алексей Мартыненко. За это время вокалист стал отцом двоих детей и создал группу On I Ona. Однако свою вокальную карьеру вокалист решил перезагрузить, поэтому и вернулся на развлекательный проект.

На шоу Алексей Мартыненко исполнил лирическую песню "Вода", которая, к сожалению, не развернула кресла звездных тренеров. Оказалось, что артист является другом Тины Кароль и скрывал от нее, что хочет стать участником "Голоса".

"Голос страны" 11 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алексея Мартыненко

Андрей Кудинов

Покорять сцену вышел и рокер Андрей Кудинов. Перед выступлением он признался, что еще со студенческих лет любил музыку и совмещал это хобби с учебой на программиста. Теперь же Андрей Кудинов захотел показать свое творчество всей стране.

Только Монатик не развернулся на голос рокера. Андрей Кудинов стал первым участником команды Олега Винника.

"Голос страны" 11 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Андрея Кудинова

Юлия Кирик

Еще с детства Юлия Кирик мечтала выйти на сцену "Голоса страны", просматривая предыдущие сезоны с бабушкой. 16-летняя девушка – единственная из семьи, у которой творческие планы на будущее. Путь к большой сцене Юлия Кирик решила начать с вокального шоу, поэтому каждый год пыталась попасть на проект.

Вокалистка выбрала новую песню Монатика и The Hardkiss "Кобра". Однако развернуть кресла Юлия не сумела. Зато девушка получила советы от звездных тренеров, которые смогут помочь ей покорить сцену в следующий раз.

"Голос страны" 11 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Кирик

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Владимир Хоменко

О карьере вокалиста мечтал и Владимир Хоменко. Но на экзаменах он потерял голос, а вместе с ним и мечту стать певцом. Именно поэтому Владимир Хоменко выбрал профессию психолога, чтобы лечить студентов колледжа от разочарований и учить их преодолевать все трудности.

Удивительный вокал Владимира Хоменко поразил 3 судей, которые вступили в борьбу за этого вокалиста. Только Олег Винник решил не нажимать кнопку. И хотя в школьные годы Владимир Хоменко выступал на сцене с Тиной Кароль, он выбрал команду Монатика.

"Голос страны" 11 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Владимира Хоменко

Марина Белицкая

А вот Марина Белицкая годами готовилась к выходу на сцену "Голоса страны 11", беря уроки у учителей по вокалу и выступая в Украине и за рубежом. Поэтому она уверенно вышла на сцену, мечтая, чтобы за нее поборолись все звездные тренеры. Марина Белицкая не развернула кресла артистов, однако пригласила их к совместному выступлению.

"Голос страны" 11 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марины Белицкой

Юлия Витранюк

Певица Юлия Витранюк хочет популяризировать украинскую песню, показать, что фольклор надо беречь и уважать. Да и звучать старые композиции могут современно, что своим творчеством доказывает вокалистка. Совместно с коллективом Юлия Витранюк ездит в экспедиции и записывает украинские народные песни.

Вокалистка получила поддержку группы Go_A и сумела покорить всех звездных тренеров. Не нажала кнопку только Надежда Дорофеева. Юлия Витранюк присоединилась к команде Тины Кароль.

"Голос страны" 11 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Витранюк

Алена Левашева

Всегда Алена Левашева слушала комментарии якобы голос у нее для сцены, а внешность – нет. Вера в себя не пошатнулась: девушка не понимала надуманные стандарты и продолжала заниматься музыкой с псевдонимом Garna.

На "слепых прослушиваниях" Алена выбрала сложную песню Earth Song, вызвав овации в зале с первых нот. Все звездные тренеры были поражены от услышанного и на последних секундах выступления развернули свои кресла. Алена Левашева прошла кастинг и стала участницей команды Надежды Дорофеевой.

"Голос страны" 11 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алены Левашевой

Александр Барлебен

Пришел на "Голос страны 11" и Александр Барлебен – работник СБУ, который мечтает о большой сцене. По словам участника шоу, любовь к музыке он унаследовал от дедушки, с которым с детства любил петь. После того как Александр побывал на линии разграничения на Донбассе, понял, что жизнь слишком коротка, чтобы откладывать мечту на потом, поэтому он решился стать участником шоу.

В 1 выпуске "Голоса страны 11" Александр Барлебен спел лирическую песню Леди Гаги I'll Never Love Again. Вокалист растрогал всех тренеров, но не развернул судейские кресла.

"Голос страны" 11 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Барлебена

Саша Таб

Закрывать 1 выпуск "Голоса страны" взялся вокалист Саша Таб – экс-участник группы "Сальто назад". Во время карантина вокалист подрабатывал перевозкой и доставками товаров. Однако о музыке он решил не забывать, поэтому за перезагрузкой артист пришел на 11 сезон "Голоса страны".

С первых секунд песни Саша Таб развернул кресло Монатика и заставил затанцевать всех звездных тренеров. Артист решил выбрать команду Монатика, отказавшись от приглашения Надежды Дорофеевой.

"Голос страны" 11 сезон 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Саши Таба

Участники, которые прошли "слепые прослушивания"

Команда Тины Кароль

Юлия Витранюк

Команда Олега Винника

Андрей Кудинов

Команда DOROFEEVA

Ирина Эбралидзе

Алена Левашева

Команда Монатика