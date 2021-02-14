Сліпі прослуховування на "Голосі країни 11" продовжуються. У командах зіркових тренерів залишається все менше місць, а тому учасники намагаються вразити їх своїм виступом, маючи всього хвилину. Які ж вокалісти пройшли кастинги в 4 ефірі "Голосу" – дивіться у матеріалі.

У 4 випуску "Голосу країни 11" на глядачів чекає ще більше сюрпризів від авторів проєкту. Так, на сліпі прослуховування прийдуть талановиті українські вокалісти, серед яких – Ірина Бояркіна, більш відома меломанам як Vilna. Окрім цього, на сцені виступлять Надія Мейхер та Віталій Борисюк.

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Спеціально до Дня закоханих у випуск увійшли романтичні треки, які зворушать кожного. Хто ж з учасників "Голосу країни 11" виборе місце у шоу та продовжить свою участь у проєкті – читайте у матеріалі.

Рудольф Афіцерян

А відкривати 4 випуск проєкту вийшов вокаліст з Одещини Рудольф Афіцерян. Пісню Лани Дель Рей він вирішив присвятити своїй коханій дівчині, перепросивши за сварку.

Хлопець розповів, що змалку мріяв стати співаком. Тому він вірить, що "Голос країни 11" допоможе йому втілити свій задум. На спів Рудольфа обернулись Надя Дорофєєва і Монатік. Після роздумів він обрав команду Дмитра.

"Голос країни 11 сезон" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Рудольфа Афіцеряна

Дует Folk Ladies

Прийшли на проєкт і 2 талановиті вокалістки – Віта та Аліна. Дует Folk Ladies вони створили після того, як навчались у студії хору Верьовки. Вже у назві свого колективу вокалістки натякнули, що хочуть співати українські пісні на сучасний манер. Тому в 4 випуску "Голосу країни 11" презентували знамениту композицію "Ой там на горі", яка зазвучала у мультфільмі "Жив-був пес".

Неймовірний вокал учасниць заворожив усіх зіркових суддів. Однак тренери Олег Винник і Тіна Кароль чекали до останньої секунди, аби натиснути на кнопку. Віта та Аліна вирішили обрати команду артиста, заспівавши уривок його треку "Вовчиця". Олег Винник не втримався і долучився до учасниць шоу, чим викликав овації.

Folk Ladies став першим дуетом 11 сезону "Голосу країни".

"Голос країни 11 сезон" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Folk Ladies

Роман Семенчук

Багато років Роман Семенчук займався рекламою та просто заробляв гроші на своє проживання. Однак після того, як чоловіка збило авто, він переоцінив всі будні. Тепер Роман хоче жити моментом і втілювати свої мрії, одна з яких – стати співаком.

Вокал чоловіка вразив Олега Винника, який не втримався і натиснув на кнопку. Артист зазначив, що у Романа Семенчука є унікальний голос і талант, який не можна марнувати в офісі. Оскільки колеги Винника не розвернули свої крісла, чоловік автоматично потрапив до його команди.

"Голос країни 11 сезон" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Романа Семенчука

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Дар'я Давидова

Випробувати свої сили на "Голосі країни 11" прийшла киянка Дар'я Давидова. Вона роками створювала кавери та не наважувалась записувати чи презентувати авторські треки. А надихнула її на творчість спільна велоподорож з коханим. І хоч зараз Дарія розірвала стосунки з хлопцем, саме йому вирішила подякувати за натхнення.

Для сліпих прослуховувань вокалістка обрала пісню Пінк, яка, на жаль, не змусила тренерів натиснути на кнопку. Наразі Дар'я Давидова готується презентувати свій сольний альбом з гуртом "Матильда", а судді пошкодували, що не запросили вокалістку до своєї команди.

"Голос країни 11 сезон" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Дар'ї Давидової

Віталій Борисюк

Завітав на шоу і знаменитий актор Віталій Борисюк. Він зізнався, що багато українців знають його тільки як театрала, однак він ще й вокаліст. І саме це Ольга Сумська захотіла, аби вся країна дізналась. Дружина підбурила Віталія Борисюка на авантюру – заспівати на кастингу "Голосу" одну з улюблених пісень. Свій виступ чоловік присвятив Ользі Сумській.

На останніх секундах своє крісло розвернув Олег Винник. Він був вражений, адже не підозрював, що на сцені стоїть Віталій Борисюк. Актор вирішив продовжити свою участь у вокальному проєкті, а тому з'явиться у наступних випусках "Голосу країни 11".

"Голос країни 11 сезон" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Віталія Борисюка

Наталія Шевченко

А от для Наталії Шевченко "Голос країни" – це єдиний проєкт, де проста дівчина може підкорити сцену та стати співачкою. У відеощоденнику дівчина зізналась, що досі її родина не була дружньою, а тому участь у шоу об'єднала всіх.

Наталія не зуміла розвернути жодне крісло тренера та зізналась, що хвилювання завадили їй це зробити. Зіркові судді підтримали вокалістку та запросили її на кастинги наступних сезонів.

"Голос країни 11 сезон" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Наталії Шевченко

Віктор Нікіфоров

Для Віктора Нікіфорова участь у "Голосі" не є дебютною. Вокаліст вже був у шоу в 7 сезоні та підвів Сергія Бабкіна, коли на двобоях забув слова треку зіркового тренера. Не минало й дня, коли співак не шкодував про фіаско, тому наполегливо працював над всіма помилками.

На кастингах Віктор Нікіфоров виконав запальну пісню Гайтани, змусивши всіх підтанцьовувати. Тіна Кароль і Надя Дорофєєва натиснули на кнопку та почали боротьбу за учасника. Він обрав команду Тіни Кароль, якій і в 7 сезоні "Голосу" сподобався виступ цього вокаліста.

"Голос країни 11 сезон" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Віктора Нікіфорова

Яна Нікітіна

Професійна співачка Яна Нікітіна своїм прикладом хотіла показати, що жінці не потрібно обирати між сім'єю та кар'єрою. Тому коли вона дізналась, що чекає на появу первістка, зробила паузу у творчості та згодом повернулась до виступів. Свою участь у "Голосі країни 11" Яна Нікітіна вирішила присвятити чоловіку і доньці.

На жаль, вокалістка не зуміла потрапити у наступний етап проєкту. Зіркові судді зазначили, що в Яни є чималий потенціал, а тому її очікують в наступні роки.

"Голос країни 11 сезон" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Яни Нікітіної

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Андрій Смерека

Вокаліст Андрій Смерека зізнався, що з родиною щотижня переглядає випуски "Голосу країни 11". Він навіть приходив з сестрою на кастинги, однак. побачивши, наскільки потужні вокалісти виборюють місце у шоу, вирішив відтермінувати свій виступ. Карантин змусив переглянути всі цілі і тепер Андрій готовий боротись за статуетку "Голосу".

Вокаліст сміливо обрав пісню Тіни Кароль "Твої гріхи". Вперше у 4 випуску шоу всі зіркові тренери натиснули на кнопку та вступили у напружену боротьбу за цього учасника. В дуеті з Тіною Кароль Андрій Смерека зумів зірвати овації серед суддів та глядачів. Несподівано вокаліст обрав команду Монатіка.

"Голос країни 11 сезон" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Андрія Смереки

Сергій Коваленко

У День Валентина свій виступ Сергій Коваленко вирішив присвятити своїй коханій дівчині Анні, яка є теж музиканткою. Спільно пара навіть побудувала звукозаписувальну студію, щоб хлопець міг не зупинятись на досягнутому та створювати нові треки. Окрім цього, Сергій працює диктором на музичному каналі, тому впевнено вийшов на сцену.

Всі судді залюбки підтанцьовували під запальні ритми, а от Олег Винник в останні секунди обернув своє крісло. Тому Сергій Коваленко пройшов у наступний етап проєкту.

"Голос країни 11 сезон" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Коваленка

Ірина Бояркіна

Несподівано на кастинги прийшла і Ірина Бояркіна, добре відома за гуртом Vilna. Колектив брав участь у Нацвідборі Євробачення та підкорив глядачів етнічними ритмами і неперевершеним голосом.

Олег Винник та Монатік стоячи аплодували вокалістці. Окрім цього, першою на голос Ірини розвернулась Надія Дорофєєва. Зіркові тренери були вражені від виступу солістки Vilna, тому засипали її компліментами. Ірина Бояркіна

"Голос країни 11 сезон" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Ірини Бояркіної

Олена Супрович

Свій виступ чоловікові вирішила присвятити і Олена Супрович. Жінка мріяла підкорити "Голос країни" та розвернути всі крісла зіркових тренерів. Однак, на жаль, не змогла цього зробити.

"Голос країни 11 сезон" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Олени Супрович

Надія Мейхер

Закривати 4 випуск "Голосу країни 11" вийшла Надія Мейхер. Після "Танців з зірками", де артистка дійшла до фіналу, вона готова підкорювати нові вершини. І "Голос" – одна з них.

Ще перед виступом Надія Мейхер зізналась, що хоче як інші її зіркові колеги здивувати тренерів. Артистка не приховувала: цікаво, хто ж обернеться на її виступ. А щоб судді "Голосу" не розсекретили тембр Надії Мейхер, вона обрала французьку пісню. Всі судді були в захваті від виступу співачки та без вагань натиснули на кнопки.

Після хвилі овацій Надію Мейхер почали переконувати, що на "Голосі" варто залишитись. Після роздумів артистка обрала команду Тіни Кароль, вразивши всіх глядачів і тренерів.

"Голос країни 11 сезон" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер Учасники, які пройшли "сліпі прослуховування"

Команда Монатіка:

Рудольф Афіцерян

Андрій Смерека

Ірина Бояркіна

Команда Олега Винника

Folk Ladies

Роман Семенчук

Віталій Борисюк

Сергій Коваленко

Команда Тіни Кароль