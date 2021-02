Грандиозное шоу "Голос страны" 11 сезон уже покорило зрителей неделю назад, однако 2 выпуск смог поразить не меньше предыдущего. В нем на сцену вышли бывший возлюбленный Мишель Андраде, певица, которую уже назвали "украинская Адель" и многие другие. Не пропустите!

Какие неожиданные участники "Голоса страны" 11 сезон пришли на "слепые прослушивания" – смотрите далее.

Голос страны 11 сезон 2 выпуск

Богдан Муха

28-летний певец из города Коростень, Житомирской области, пришел на проект из-за своей любви к року. Еще с детства он с отцом слушал на пластинках и кассетах хиты настоящих королей рока: Бона Джови, Фредди Меркьюри и других. Пока все его сверстники слушали школьные песни, Богдан увлекался мировыми хитами. На сцене "Голоса..." он исполнил песню Меркьюри Show must go on и на старте 2 выпуска развернул все 4 кресла тренеров. Богдан Муха решил выбрать Олега Винника, с которым еще совместно исполнил одну из песен группы Rammstein.

Голос страны 11 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Богдана Мухи

Галина Курышко

Уроженка города Сарны (Ровненская область) стала особой участницей "слепых прослушиваний". 33-летняя женщина хочет продолжить дело своей бабушки Анны Петровны, которая является настоящей хранительницей полесского фольклора. Она передаала Галине около 200 разножанровых песен. Госпожа Курышко убеждена, что украинская песня – это сокровище, которое нужно беречь и популяризировать.

Женщина исполнила на сцене песню группы Go_A "Solovey", с которой группа в прошлом году победила на Национальном отборе Евровидения. Поразительное исполнение композиции развернуло все 4 кресла судей, однако Галина решила пойти к Олегу Виннику.

Голос страны 11 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Галины Курышко

Александр Ткачук

57-летний киевлянин Александр побывал уже в 100 странах мира, ведь всю свою жизнь работал на кораблях в круизных путешествиях как музыкант. Однако он признается, что обожает музыку, но никогда не выступал перед публикой как артист. Поэтому он решился прийти на "Голос страны" 11 сезон, чтобы осуществить свою мечту. Он исполнил песню джазового исполнителя Nat King Cole L-O-V-E, однако не развернул ни одно из кресел.

Голос страны 11 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Ткачука

Никита Ломакин

Настоящей неожиданностью для второго выпуска шоу стало появление Никиты Ломакина – экс-бойфренда певицы Мишель Андраде. Пара встречалась 5 лет, однако разошлась по неизвестным причинам. Парень до сих пор переживает из-за расставания с любимой, впрочем, свою боль решил перенести через творчество. 22-летний участник поразил публику и тренеров песней My Heart Will Go On, развернув 2 кресла – Тины Кароль и Нади Дорофеевой. Никита выбрал Тину Кароль.

Голос страны 11 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Никиты Ломакина

Александра Ганапольская

Киевлянка Александра уже в 19 лет пробует себя в музыке, правда, пока на улицах родного города. Она – уличный музыкант. Девушка признается, что такая работа иногда трудна, поскольку погодные условия не всегда играют ей на руку. На сцене проекта она выполнила французскую песню Moi Lolita певицы Ализе Жако. К ней развернулся креслом Монатик, автоматически взяв ее в свою команду.

Голос страны 11 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Ганапольской

Юлия Тимочко

37-летняя артистка из Ровно уже давно является звездой своего города, ведь уже около 15 лет поет на всех возможных мероприятиях и событиях. Жители города узнают ее и с нетерпением ждут ее выступлений, а также хотят, чтобы она стала голосом не только Ровно, но и всей Украины. В "Голосе страны" ее уже назвали "Украинская Адель", а песня Колина Вирнкоумба Wonderful Life в ее исполнении задела сердца всех присутствующих в зале.

К ней развернулись все 4 тренерские кресла, впрочем, Юлия выбрала для дальнейшего сотрудничества Тину Кароль. Что интересно, перед прослушиваниями женщине приснился сон, в котором она стояла вместе с Тиной, поэтому не испытывала судьбу и выбрала ее.

Голос страны 11 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Тимочко

Александр Лим

Повторить успех своих земляков из Казахстана решил Александр Лим. 29-летний парень давно увлекается украинским шоу "Голос страны" и верит, что сможет добиться такого же успеха, как Ерлан Байбазаров и Индира Едильбаева. На сцене проекта русскоязычный Александр неожиданно исполнил украинскую песню Святослава Вакарчука из "Океана Эльзы" "Там де нас нема". На его выполнение развернулась единственная Надежда Дорофеева, автоматически забрав его в свою команду.

Голос страны 11 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Лима

Евгения Семехина

Одесситка Евгения сейчас переживает непростой период – она разошлась "с любовью всей ее жизни". Поэтому все песни и музыка, которые она пишет, идут из ее сердца. 22-летняя девушка проникновенно спела на сцене песню Монатика "Сильно" и очаровала трех тренеров – Монатика, Дорофееву и Винника. Евгения же выбрала Монатика, после чего спела вместе с ним эту же песню.

Голос страны 11 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Семехиной

Вячеслав Питак

Певец из Одессы признался, что именно карантин в 2020 году поспособствовал его творческому успеху. 28-летний исполнитель стал одним из победителей конкурса Шинода – солиста группы Linkin Park. Парень создал лучший припев для песни знаменитого исполнителя и "записался" вместе с ним. Такой успех вдохновил его на участие в шоу. На "Голосе ..." он исполнил песню рок-группы Linkin Park "Numb". Однако, никто к нему не развернулся из тренеров.

Голос страны 11 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Вячеслава Питака

Илья Резников

Солист группы Letay решил попробовать свои силы сольно и пришел на проект со своим багажом знаний. Мужчина спел песню украинской певицы Гайтаны "Два вікна", пленив своим особым стилем исполнения. Илья обернул кресла Дорофеевой и Винника, однако певец выбрал Надю Дорофееву.

Голос страны 11 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ильи Резникова

Диана Стибакова

33-летняя женщина из Днепра призналась, что посвящает свое выступление на "слепых прослушиваниях" матери, которая ее воспитывала, однако не рожала. Об этом Диана узнала лишь три года назад, впрочем, она больше всего на свете благодарна матери за то, что она сделала. Участница Стибакова исполнила на сцене песню...

Голос страны 11 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дианы Стибаковой

Анастасия Буханцева

16-летняя девушка из Харькова с трех лет страдает болезнью алопеция – патологическое выпадение волос. В школе она немало настрадалась из-за насмешек детей, поэтому убежала "в музыку". Там она чувствовала себя комфортно и не пыталась убежать от себя и своей болезни. Сейчас она счастлива и любит себя и ничего бы не хотела изменить.

На сцене "Голоса ..." она хотела доказать, что красота каждого человека – в его уникальности. Она спела песню группы "Один в каноэ" "У мене немає дому" и развернула все четыре тренерские кресла. Анастасия выбрала Монатика и его команду "Любви и ритма".

Голос страны 11 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анастасии Буханцевой

