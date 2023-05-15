Команда "Голоса страны" представила Юлию Санину как рок-диву, self-made woman и одну из самых успешных певиц Украины. В 13 сезоне проекта она будет искать самобытных, креативных исполнителей, которые пишут и исполняют собственные песни.

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Юлия Санина стала тренером "Голоса страны-13"

Я ищу голос, который заставит глубоко чувствовать, жду ярких личностей, которым есть что сказать миру. Авторы собственных песен, яркие группы. Быть украинским артистом сегодня – это миссия, поэтому жду настоящих талантов,

– прокомментировала Юлия Санина.

Примечательно, что видео для зрителей "Голоса страны" она сняла за кулисами финала Евровидения-2023, которое вела в Ливерпуле 13 мая от имени Украины. В ролике звезда появилась в том же желтом платье с декольте от украинского бренда The Coat Кати Сильченко. Фронтвумен The Hardkiss подчеркнула, что для нее это "мечтательное кресло", и оно наконец-то ее.

В комментариях на появление Юлии Саниной среди тренеров "Голоса страны" отреагировали бурно и даже заволновались, успеет ли она отдохнуть после Евровидения:

"Наконец-то дождались";

"Вау! Поздравляем, наконец-то дождались. Очень крутая новость, но когда вы успеете отдохнуть. Такой насыщенный график";

"Даже захотелось бегом учиться петь после таких новостей";

"Наконец-то будет смысл смотреть этот конкурс";

"Юля, ты главный реаниматолог этого шоу. Теперь будет смысл его смотреть. Спасибо "Голосу страны" за такой, наконец, отличный выбор тренера! Снова буду смотреть";

"Долго думали, давно пора было. Теперь после Евровидения "Голосу" еще до Юли тянуться очень нужно".

Важно, что еще два года назад, в апреле 2021-го, Тина Кароль объявила, что уходит из "Голоса страны", а свое тренерское кресло просила передать Юлии Саниной, с которой дружит после записи совместного трека "Вільна". Лидер группы The Hardkiss тогда поблагодарила звездную подругу за теплые слова и доверие, а потом заявила: "Несмотря на мою открытость к проекту, продюсеры выбрали другую артистку". Тренершей 12 сезона тогда впервые стала Оля Полякова.