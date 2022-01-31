Голливудская актриса Кэтрин Винник поддержала Украину: символическое фото на фоне Родины-матери

Звезда "Викингов" Кэтрин Винник поддержала украинцев во время вероятного вторжения России. Она опубликовала фото из последней поездки в Киев и назвала Украину своей Родиной.

Пока в России ученые, писатели, журналисты собирают голоса против вторжения в Украину, свою поддержку нам выразила голливудская актриса Кэтрин Винник. У нее украинское происхождение, поэтому она публично отстаивает мир и свободу.

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Кэтрин Винник поддержала Украину

Киноактриса с 5,6-миллионной аудиторией в инстаграме опубликовала фото на фоне монумента "Родина-Мать", который расположен на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Похоже, этот кадр сделан во время ее последнего приезда в Киев в августе 2021 года.

Я поддерживаю Родину, Украину,

– мощно подписала Кэтрин Винник.



Кэтрин Винник в Киеве / Фото из инстаграма голливудской актрисы

, настоящее имя. Ее семья из Львовщины, но много лет назад родители актрисы эмигрировали в Канаду. Интересно, что до 8 лет она

Символическое сообщение голливудской звезды поддержали почти четверть миллиона фанов из разных уголков мира. Все они выразили поддержку Украине, а украинцы поблагодарили Кэтрин Винник за позицию.

"Надеюсь, это скоро закончится";

"С Украиной в сердце";

"Мы поддерживаем Украину в Великобритании. Все народы, все нации имеют право на самоопределение";

"Спасибо, что помните наших предков и свои корни";

"Украина – удивительная страна прекрасных душевных людей"

"Спасибо, мы ценим это".

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Кэтрин Винник и Украина