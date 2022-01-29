Об угрозе вторжения России говорят миллионы украинцев, однако звезды почти не вспоминают о ней. Сейчас необходимо объединяться, дать понимание врагу, что мы не будем сдаваться и бороться за свою страну. И совсем не нужно паниковать, так как этим только показываем страх.

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Светлана Тарабарова об угрозе российского вторжения

Певица Светлана Тарабарова призналась, что в свой адрес слышала много слов относительно того, как будет действовать в случае обострения ситуации в стране. Она, как и большинство украинцев, за последние дни ощущала гнев, панику, спокойную уверенность. Артистка отметила, что есть вещи, которые мы не можем изменить, поэтому она будет жить. Как выяснилось, в состоянии массовой паники это тоже очень сложная задача.

Буду действовать по ситуации. Если будет наступление – моя страна будет сопротивляться. А до тех пор я уберу все свои страхи в "тревожный чемоданчик", обниму малышей, встречусь с близкими, дам свою любовь и тепло тем, кто в этом больше всего нуждается. Посетим наших военных, потому что они – наша опора,

– подчеркнула артистка.

Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма певицы

Угроза нападения России

Разведка не исключала вероятное нападение России из-за стягивания российских войск к нашим границам. Предполагали, что агрессор может напасть в феврале.

Украинская власть призывает людей не паниковать, поскольку это плохо влияет на экономику государства.

А в НАТО не верят, что Москва может напасть.

В России неоднозначно реагируют на сообщения о возможном вторжении. Министр иностранных дел сказал, "если это зависит от России, то войны не будет". Однако добавил, что "наступать грубо на их интересы" они не позволят.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Текст публикации Светланы Тарабаровой:

Сегодня все спрашивают: "Если все-таки случится беда, что будешь делать?". Как и все мы, я прошла все возможные стадии: от гнева и паники до спокойной уверенности. Есть вещи, которые мы не можем изменить, поэтому я буду жить. Так, как оказалось в состоянии массовой паники, это тоже очень сложная задача. Буду действовать по ситуации. Если будет наступление – моя страна будет сопротивляться. А до тех пор я уберу все свои страхи в "тревожный чемоданчик", обниму малышей, встречусь с близкими, дам сейчас свою любовь и тепло тем, кто в этом больше всего нуждается. Посетим военных, потому что они – наша опора. А светлая сторона музыки создана для того, чтобы дарить радость, тепло, счастье и надежду.