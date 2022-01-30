Сбор голосов начали учёные, писатели, журналисты, правозащитники. Они создали "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве".
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"Наша позиция очень проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны, – безнравственная, безответственная и преступная, не может вестись от имени народов России. Такая война не может иметь ни легитимных, ни моральных целей. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны", – написали в заявлении.
В документе подчеркнули, что война несет угрозу существованию самой России: "Безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этому рубежу, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас становится его частью".
Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну,
– заверили активисты.
Кто подписал заявление о войнах с Украиной
- Актриса Лия Ахеджанова.
- Режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев.
- Писатель Виктор Шендерович.
- Поэтесса Вероника Долина.
- Музыкант Андрей Макаревич.
- Историки Андрей Зубов, Борис Соколов.
- Правозащитники Лев Пономарев, Зоя Светова, Светлана Ганнушкина.
- Политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг.
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- В стране-агрессоре заявляли, что якобы "военные учения" закончились. Россия уводит часть своих сил. Какое количество войск осталось на границе – неизвестно.
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