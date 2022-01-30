Сбор голосов начали учёные, писатели, журналисты, правозащитники. Они создали "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве".

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"Наша позиция очень проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны, – безнравственная, безответственная и преступная, не может вестись от имени народов России. Такая война не может иметь ни легитимных, ни моральных целей. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны", – написали в заявлении.

В документе подчеркнули, что война несет угрозу существованию самой России: "Безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этому рубежу, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения. Каждый из нас становится его частью".

Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну,
– заверили активисты.

Кто подписал заявление о войнах с Украиной

  • Актриса Лия Ахеджанова.
  • Режиссеры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев.
  • Писатель Виктор Шендерович.
  • Поэтесса Вероника Долина.
  • Музыкант Андрей Макаревич.
  • Историки Андрей Зубов, Борис Соколов.
  • Правозащитники Лев Пономарев, Зоя Светова, Светлана Ганнушкина.
  • Политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг.

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