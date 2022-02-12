Go_A зажгли сцену финала Нацотбора Евровидения-2022: эффектное видео
Украинская группа Go_A открыла финал Национального отбора Евровидения-2022. Они выступили на сцене с хитом SHUM.
Знаменитая украинская этно-фолк группа Go_A в 2020 году выиграла Национальный отбор, а уже в 2021 покоряла Европу на Евровидении. Музыканты зажгли сцену финала нынешнего отбора.
Не пропустите Нацотбор Евровидения-2022: какие популярные звезды шоу-биза споют в финале
Go_A выступили в финале Нацотбора
Коллектив открыл сцену финала Национального отбора своим хитом SHUM. Екатерина Павленко появилась перед публикой в роскошном образе. Она предстала в бежево-изумрудном платье с яркими вставками с птицами и сверкающими камнями.
Певица дополнила образ короной и колье. Екатерина завершила look макияжем – подчеркнула глаза темными тенями и накрасила губы помадой.
Go_A выступили в финале Нацотбора / Скриншот с видео
Go_A выступили в финале Нацотбора: смотрите видео онлайн
Как Go_A покорили мир после Евровидения-2022
- В финале международного конкурса Евровидение коллектив занял 5 место, в то же время только по голосованию зрителей – 2 место.
- После взлета на Евровидении песня SHUM стала завоевывать мировые чарты: она заняла первое место в чартах Spotify сразу 8 стран и со временем ворвалась на первую строчку мирового чарта; видео выступления представителей Украины на Евровидении вошло в 10 лучших на YouTube; SHUM стал первым украиноязычным хитом, который залетел в чарт Billboard.