Go_A вернулись с Евровидения и готовят сольный концерт ко Дню Киева

Украинская группа Go_A прилетела в Украину с Евровидения-2021, которое проходило в Нидерландах. Немного отоспавшись, коллектив готовится уже к новому событию – большому сольному концерту 30 мая, в День Киева. Событие состоится в локации "Всі. Свої".

Музыканты обещают устроить мероприятие с соблюдением всех карантинных требований. Концерт состоится на улице Десятиннной, 12, в городе Киеве, в 18:00. Символично, первый сольный концерт группа Go_A проведет в День Киева.

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О проведении концерта представители Go_A сообщили в своем инстаграме.

Друзья, уже через неделю, 30 мая, состоится наш первый сольный концерт! Open-air вечеринка в локации "Всі. Свої", где мы будем вместе с вами праздновать День Киева. Ссылку на билеты вы сможете найти в био профиля. С нетерпением ждем встречи с вами. Мероприятие будет проходить с соблюдением всех рекомендаций Минздрава,

– говорится в сообщении.

В следующей инстаграм-публикации Go_A добавили, что после напряженного финала и перелета в Киев все устали, но они очень счастливы, что смогли стать частью Евровидения.

"Теперь отдохнем и будем готовиться к концерту, который состоится совсем скоро, 30 мая!" – добавили артисты.

Стоит добавить, что билеты на концерт группы Go_A, которые заняли 5 место на Евровидении в Роттердаме, стартуют от 550 гривен.

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