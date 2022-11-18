Зачастую концерты мировых знаменитостей не обходятся без инцидентов. Так случилось и с выступлением популярного исполнителя – Гарри Стайлза.
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Как Гарри Стайлз травмировал глаз на концерте
Артист выступал в Лос-Анджелесе, многие видео с этого концерта разлетелось по сети. На одном из роликов видно, как что-то летит на сцену. После этого Гарри вздрогнул, склонил голову к полу и поднял руку к глазу. Стайлз продолжил концерт, но до конца не открывал глаз.
Окажите мне услугу. Больше не бросайте Skittles на сцену,
– сказал артист.
Инциденты, случавшиеся на концертах
- Так называемый попкороль российской эстрады Филипп Киркоров снова опозорился. На сольнике в Казахстане он спустился в зал и потрепал букетом роз зрителя из первого ряда.
- Американская певица Кэти Перри сконфузилась на концерте в Лас-Вегасе – у звезды не открывался глаз.
- Итальянская группа Måneskin летом была в концертном туре по Америке. На одной из мер солист группы травмировал плечо.