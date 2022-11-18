Зачастую концерты мировых знаменитостей не обходятся без инцидентов. Так случилось и с выступлением популярного исполнителя – Гарри Стайлза.

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Как Гарри Стайлз травмировал глаз на концерте

Артист выступал в Лос-Анджелесе, многие видео с этого концерта разлетелось по сети. На одном из роликов видно, как что-то летит на сцену. После этого Гарри вздрогнул, склонил голову к полу и поднял руку к глазу. Стайлз продолжил концерт, но до конца не открывал глаз.

Окажите мне услугу. Больше не бросайте Skittles на сцену,

– сказал артист.

Инциденты, случавшиеся на концертах