В июне Гарри Стайлз и Apple запустили новую рекламную кампанию AirPods. Как выяснилось, певец согласился на сотрудничество, чтобы пожертвовать гонорар Украине. Это было его основное условие.
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Реакция Верховной Рады на помощь Гарри Стайлза
Мировые звезды поддерживают Украину. Британский певец Гарри Стайлз передал свой гонорар за рекламу для Apple в помощь украинцам,
– говорится в сообщении.
Гарри Стайлз отдал Украине свой гонорар / Фото с телеграм-канала ВР
Как пишет 9to5Mac, средства пошли в Международный комитет спасения, который "реагирует на худший гуманитарный кризис в мире".
"Спасибо Гарри Стайлзу и Apple за ваше щедрое пожертвование для IRC. Работая в более чем 40 странах, ваша поддержка поможет нам охватить еще больше беженцев и нуждающихся в самых трудных местах мира. Большая честь иметь вашу поддержку", – отреагировали в Международном комитете спасения.
Реклама Гарри Стайлза для Apple, гонорар за которую пошел на помощь Украине: смотрите видео онлайн
Гарри Стайлз не в первый раз поддерживает Украину
- В апреле певец поддержал Украину на фестивале Coachella, когда во время исполнения одной из песен сцену подсветили сине-желтым цветом.
- Второй раз свою солидарность Гарри Стайлз проявил на концерте в Нью-Йорке, когда под трек Sign Of The Times взял у зрительницы флаг и вынес его на сцену.