Американская певица Кэти Перри сконфузилась на концерте в Лас-Вегасе – у звезды не открывался глаз. Но звезда поспешила прокомментировать инцидент, вызвавший бурное обсуждение в сети.

Обратите внимание Кэти Перри испугала фанов во время концерта: у звезды не открывался глаз

Кэти Перри объяснила, что произошло

Исполнительница опубликовала видео, где ее глаз вроде бы не открывается. Она пошутила и объяснила, что это был трюк, ведь звезда выступала в образе куклы.

Приглашаю всех моих поклонников на шоу в Вегасе на следующий год, чтобы прийти и посмотреть трюк со сломанными кукольными глазами. Мое шоу – это веселые воспоминания с 2008 года, времени, когда мы еще не были заморожены паранойей собственных эхокамер!

– сказала Кэти Перри.

"Это шоу – непрерывная вечеринка о поисках безусловной любви и, как ни странно, совсем без политического подтекста. Черт побери, я выливаю пиво из своей груди, что тоже является трюком для шоу. Надеюсь петь вместе с вами в 2023 году! И мы выпили!" моему средству".

Как у Кэти Перри не открывался глаз: видео

Напомним, в сети выдвигали различные предположения по поводу глаза Кэти Перри. Комментаторы писали и о побочном влиянии коронавируса, и неудачном макияже или неуклюже приклеенных ресницах.

Также вспоминали, как Кэти Перри рассказывала о проблемах с правым глазом – в одном из интервью она говорила, что страдает растяжением глазного яблока.