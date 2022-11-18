Часто концерти світових знаменитостей не обходяться без інцидентів. Так сталося і з виступом популярного виконавця – Гаррі Стайлза.

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Як Гаррі Стайлз травмував око на концерті

Артист виступав в Лос-Анджелесі, чимало відео з цього концерту розлетілося мережею. На одному з роликів видно, як щось летить на сцену. Після цього Гаррі здригнувся, схилив голову до підлоги та підніс руку до ока. Стайлз продовжив концерт, але до кінця не розплющував око.

Зробіть мені послугу. Більше не кидайте Skittles на сцену,

– сказав артист.

Інциденти, які траплялися на концертах