Часто концерти світових знаменитостей не обходяться без інцидентів. Так сталося і з виступом популярного виконавця – Гаррі Стайлза.
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Як Гаррі Стайлз травмував око на концерті
Артист виступав в Лос-Анджелесі, чимало відео з цього концерту розлетілося мережею. На одному з роликів видно, як щось летить на сцену. Після цього Гаррі здригнувся, схилив голову до підлоги та підніс руку до ока. Стайлз продовжив концерт, але до кінця не розплющував око.
Зробіть мені послугу. Більше не кидайте Skittles на сцену,
– сказав артист.
Інциденти, які траплялися на концертах
- Так званий попкороль російської естради Філіп Кіркоров знову зганьбився. На сольнику в Казахстані він спустився в зал і відшмагав букетом троянд глядача з першого ряду.
- Американська співачка Кеті Перрі сконфузилась на концерті в Лас-Вегасі – у зірки не розплющувалось око.
- Італійський гурт Måneskin влітку був у концертному турі Америкою. На одному з заходів соліст гурту травмував плече.