Победители Евровидения-2021, итальянская группа Måneskin продолжает давать концерты в разных странах мира. На днях на одной из мер произошел инцидент.

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Солист Måneskin травмировался

Måneskin приехали в Чикаго, где дали атмосферный и драйвовый концерт.

Вокалист коллектива Дамиано Давид очень увлекся выступлением и случайно травмировал плечо. Врачи помогли музыканту – приложили лед и перевязали руку.

Толпа была так горяча, что Дам нуждался в льду, чтобы немного остыть. Спасибо, Чикаго, за это невероятное шоу и вашу захватывающую аудиторию. Тепло, которое мы нашли здесь, действительно оставило нас без дыхания. Не можем дождаться, чтобы снова все это повторить,

– поделились артисты.



Дамиано Давид с врачом / Фото из инстаграма группы



Måneskin / Фото из инстаграма группы

Добавим, недавно в Гонконге произошел еще более досадный инцидент. Во время выступления бойз-бэнда Mirror на артистов рухнул огромный светодиодный экран, оторвавшийся от троса и взлетевший с потолка. Один танцовщик был в тяжелом состоянии, другой получил травмы.

Напомним, итальянская группа Måneskin упоминает об Украине чуть ли не на каждом концерте. На выступлении в Риме они не только исполнили песню Gasoline, но и со сцены послали путина, войну и всех тех, кто с этим не согласен.