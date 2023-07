"Сделано с любовью": украинка Таня Муиньо сняла эффектный клип для Гарри Стайлза

Певец Гарри Стайлз представил яркий клип на песню Daylight. Над видеоработой работала команда украинского режиссера Тани Муиньо.

Британский певец Гарри Стайлз представил клип на песню Daylight, созданную украинской командой. Таня Муиньо работала над видеоработой музыканта.

Таня Муиньо сняла клип для Гарри Стайзла.

В своем профиле в инстаграме Гарри Стайлз поделился фото с Таней Муиньо. Она же опубликовала кадры из клипа и трогательно обратилась к артисту, а также поблагодарила свою команду.

"Гарри, нет ничего, что ты не можешь сделать. Полет, бег трусцой, езда на велосипеде и лошади, ходьба на канате, танцы (и я просто не могу представить, что еще ты можешь). Это так удивительно создавать видео на музыку, которая есть у ваших любимых. Спасибо, что ты есть у меня! Спасибо вам – удивительная большая команда, которая сделала это в один безумный день!" – написала Таня Мунио.



Гарри Стайлз и Таня Муиньо / Фото из инстаграма певца

Клип Гарри Стайлза передает атмосферу цирка. Певец в ролике ездит на велосипеде с огромным колесом, летает в воздухе и гарцует на коне.

Сделано с любовью творческой командой из Украины,

– пишет в описании к видео.

Как Таню Муиньо номинировали на Грэмми

, Гарри Стайлз очень часто поддерживает Украину на своих концертах – поднимает сине-желтое знамя. На концерте в Варшаве наряд певца тоже был в голубовато-желтых оттенках.

Таня Муиньо создает клипы для мировых знаменитостей – Бритни Спирс и Элтона Джона, Doja Cat, Cardi B, The Weeknd. Она уже работала с Гарри Стайлзом – сняла видео As It Was, которое было номинировано на Грэмми-2023 и имело шансы на победу в номинации "Лучшее музыкальное видео".

И хотя клипмейкер пока не получила золотого граммофона, клип Гарри Стайлза As It Was победил на MTV VMA 2022 в номинации "Лучшая поп-песня", а также "Лучшая операторская работа". За съемку награду получил украинский оператор Никита Кузьменко.

Впервые Таню Муиньо номинировали на Грэмми за клип MONTERO, который клипмейкер сняла для рэпера Lil Nas X.