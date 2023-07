"Зроблено з любов'ю": українка Таня Муіньо зняла ефектний кліп для Гаррі Стайлза

Співак Гаррі Стайлз презентував яскравий кліп на пісню Daylight. Над відеороботою працювала команда української режисерки Тані Муіньо.

Британський співак Гаррі Стайлз презентував кліп на пісню Daylight, який створила українська команда. Таня Муіньо працювала над відеороботою музиканта.

Таня Муіньо зняла кліп для Гаррі Стайзла.

У своєму профілі в інстаграмі Гаррі Стайлз поділився фото з Танею Муіньо. Вона ж опублікувала кадри з кліпу та зворушливо звернулась до артиста, а також подякувала своїй команді.

"Гаррі, немає нічого, що ти не можеш зробити. Політ, біг підтюпцем, їзда на велосипеді та коні, ходьба на канаті, танці (мій улюблений), і я просто не можу уявити, що ще ти можеш). Це так дивовижно створювати відео на музику, яка є у ваших улюблених. Дякую, що ти є в мене! Дякую вам – дивовижна велика команда, яка зробила це в один божевільний день!" – написала Таня Муніьо.



Гаррі Стайлз і Таня Муіньо / Фото з інстаграму співака

Кліп Гаррі Стайлза передає атмосферу цирку. Співак у ролику їздить на велосипеді з величезним колесом, літає у повітрі та їздить на коні.

Зроблено з любов'ю творчою командою з України,

– пише в описі до відео.

Гаррі Стайлз – Daylight: дивіться відео онлайн

Як Таню Муіньо номінували на Греммі

, Гаррі Стайлз дуже часто підтримує Україну на своїх концертах – підіймає синьо-жовтий прапор. На концерті у Варшаві вбрання співака теж було у блакитно-жовтих відтінках.

Таня Муіньо створює кліпи для світових знаменитостей – Брітні Спірс та Елтона Джона, Doja Cat, Cardi B, The Weeknd. Вона вже працювала з Гаррі Стайлзом – зняла відео As It Was, яке було номіноване на Греммі-2023 й мало шанси на перемогу у номінації "Найкраще музичне відео".

І хоч кліпмейкерка поки що не здобула золотого грамофона, кліп Гаррі Стайлза As It Was переміг на MTV VMA 2022 в номінації "Найкраща поппісня", а також "Найкраща операторська робота". За зйомку нагороду отримав український оператор Нікіта Кузьменко.

Вперше Таню Муіньо номінували на Греммі за кліп MONTERO, який кліпмейкерка зняла для репера Lil Nas X.