Фото группы Kalush Orchestra появилось на Таймс-Сквере в Нью-Йорке: красноречивый кадр

Большое фото группы Kalush Orchestra появилось на Таймс-Сквере. Фотографию там помог опубликовать стриминговый сервис Spotify.

Об украинской группе Kalush Orchestra теперь знают и за океаном. Их большое фото появилось в Нью-Йорке на Манхэттене.

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Фото Kalush Orchestra в Нью-Йорке

Фотография Kalush Orchestra появилась на Таймс-Сквере вместе с названием коллектива. Стало известно, что фото появилось в Нью-Йорке благодаря стриминговому сервису Spotify.



Kalush Orchestra на Таймс-Сквер / Фото с инстаграма Общественного

Kalush Orchestra уже прокомментировали появление в Нью-Йорке. Они поблагодарили Spotify за поддержку. "Спасибо за поддержку, это много значит для нас", – написали музыканты в инстаграм-сториз.



Kalush Orchestra поблагодарили Spotify / Фото с инстаграм-сториз

Удачи Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022

Украинский коллектив поздравили множество коллег и участников конкурса: финалист Национального отбора Wellboy, представитель Германии и весь звездный бомонд.

Kalush Orchestra с триумфом вернулись в Украину. Еще через несколько дней лидер группы приехал в родной город Калуша, где его встретили земляки. Они пели "Стефанию", фотографировались и танцевали.

Группа-победитель выставила на продажу свою награду с конкурса, как и обещала ранее. Все средства будут направлены на помощь ВСУ, а посредником по этому делу стал Сергей Притула. Также разыграют розовую панаму Олега Псюка.

Заметим, чтобы выиграть панаму и трофей, нужно сделать больше пожертвований по 200 гривен или 5 € на банковский счет фонда Сергея Притулы. После окончания розыгрыша партнеры "Монобанка" с помощью рандомайзера выберут победителя из всех присылавших средства. Трофей со стеклянным микрофоном Евровидение достанется тому, кто пожертвует больше средств в криптовалюте или традиционной валюте.

Бек=вокалист и участник проекта Kalush Orchestra Джонни Удивительный и основатель подкаста "Вью" Майкола Вайнер запустили бренд одежды PARTYFACE.