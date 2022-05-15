Мир поздравляет украинцев с победой. Kalush Orchestra получил в финале Евровидения-2022 рекордный 631 балл! Кто из звезд и как поблагодарил Kalush Orchestra за потрясающее выступление в финале – смотрите дальше.

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Звезды поздравили Kalush Orchestra с победой

Джамала

"Теперь ждем полной победы Украины и мира в нашей стране. Спасибо, Kalush Orchestra".

Юрий Ткач

"Тот самый момент!"

Григорий Решетник

"И дочь, и сына будут звать Калуш! Поздравляем! Победители!"

Кристина Решетник

"Kalush Orchestra разорвали Турин! Вы это видели! Молодцы! Гордимся! И призвали спасти Мариуполь и ребят из "Азовсталя"!"

Анна Тринчер

"Эмоция каждого украинца сейчас! С победой! Так будет здесь и всегда!"

Наталья Могилевская

"Украина побеждает и будет побеждать! Сегодня голосами Kalush Orchestra в мир говорил весь народ Украины! Правда на нашей стороне! Весь мир с нами! Все будет Украина! Слава Украине! Героям Слава!"

Злата Огневич

"Это победа! Невероятное выступление! Нам так нужны были эти эмоции. Слезы радости и гордость за страну. Украина покорила Европу, но это только начало!"

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Go_A

"Добрый вечер! Мы из Украины! Мы победили! Kalush Orchestra, вся Украина невероятно гордится вами сегодня!"

Ксения Мишина

"Непобедимые победители! Самые крутые, самые сильные, самые смелые! Спасибо!"

Для просмотра всех фото листайте справа:

Юрий Горбунов

"Победа на Евровидении – это канун нашей великой победы на войне! Слава Украине!"

Дидье

"Победа, Kalush Orchestra, спасибо! Молодцы, ребята! Слава Украине!"

КАДНАЙ

"Победа! Слава Украине!"

Ольга Сумская

"Kalush Orchestra, с победой! Это просто невероятно! Весь мир поет Stefania! Весь мир кричит: "Нет войне! Save Azovstal!"

Ирина Федишин

"Эта победа невероятно важна для Украины. Поздравляю, Украина! Победили на Евровидении, победим и в войне"

Лилия Ребрик