В Финляндии во время нацотбора на Евровидение-2023 поддержали Украину и ВСУ: мощное видео
Источник:Тимур Мирошниченко
В Финляндии 25 февраля прошел нацотбор на Евровидение-2023. В зале прямо во время эфира разразились овации – после обращения украинского ведущего зрители бурно поддержали Вооруженные силы Украины и украинский народ.
Соответствующее видео показал украинский ведущий Тимур Мирошниченко. Он присоединился к шоу онлайн и поблагодарил финнов за поддержку украинцев.
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Ведущий заявил, что в Финляндии во время нацотбора на Евровидение раздались аплодисменты героическим Силам обороны Украины и украинскому народу. На видео можно заметить, что многие даже поднялись с кресла.
Во время финала финского отбора Евровидение-2023 мог поблагодарить финнов за непреклонную поддержку, а впоследствии увидел, что происходило в этот момент в зале! Мурашки…,
– написал Мирошниченко.
Напомним, что Финляндия активно поддерживает Украину в войне против российских окупантов. В частности, 23 февраля министерство обороны Финляндии объявило о передаче 13-го пакета военной помощи Украине, в который войдут танки.
Кто представит Финляндию на Евровидении-2023
Страну на Евровидении-2023 уже в мае представит Käärijä с песней Cha Cha Cha. Как сообщает Eurovision, музыка артиста приобретает совершенно новое измерение, оно известно своими невероятными выступлениями.
Артист обожает совмещать элементы рэпа, металла и электронной музыки. Страсть певца к музыке началась с игры на барабанах в начальной школе, впоследствии его интерес перешел к рэпу.
Интересно, что Käärijä смотрел Евровидение с детства, особенно ему запомнилось выступление Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai.
Евровидение-2023: последние новости
- В 2023 году 37 стран примут участие в крупнейшем песенном конкурсе. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, 13 мая станет известно имя победителя. Украина будет представлять группу TVORCHI с песней Heart Of Steel.
- Поскольку конкурс не может пройти в Украине, Евровидение примет у себя Великобритания. Лозунг нынешнего конкурса – United by music – "Объединенные музыкой". Логотип – цепочка из сердец, составившая красочную кардиограмму, где есть цвета Украины.
- И хотя до Евровидения-2023 еще несколько месяцев, букмекеры уже делают прогнозы о победителе. Первое место букмекеры прочат снова Украине – группе TVORCHI. Кто еще может войти в пятерку лидеров? читайте здесь.