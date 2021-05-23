Солистка Go_A Екатерина Павленко назвала своего фаворита Евровидения-2021

Участница украинской этнофолк-группы Go_A Екатерина Павленко поделилась с поклонниками фото с представителем Швейцарии на нынешнем Евровидении. Звезда отметила, что именно он является для нее победителем конкурса.

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко назвала своим фаворитом представителя Швейцарии Gjon's Tears (настоящее имя – Джон Мухарремай). В грандфинале он покорил публику чувственной композицией Tout l'Univers.

К слову Евровидение-2021: Украинские звезды прокомментировали выступление Go_A в финале

Фаворит Екатерины Павленко

Певица опубликовала фото, которое сделала за кулисами песенного конкурса. Она сидела вместе с Джоном Мухарремаемом в костюме, в котором выступала на конкурсе. "My winner", – подписала снимок Павленко.

Отметим, Gjon's Tears занял 3 место в финале Евровидения, набрав 435 баллов от зрителей и судей. Главной его конкуренткой была Франция – она ​​заняла 2 место, набрав 499 баллов.

Исполнитель из Швейцарии также поддерживал украинскую группу. Он выложил инстаграм-сториз, где заявил, что очень любит Go_A. Ранее он говорил: "Мне нравится Go_A. Мне нравится их музыка. Когда ты приезжаешь с песней на своем языке, ты несешь свою историю в мультикультурном плане. Уверен, это имеет так много смысла для Европы. Личная история выделяет тебя среди других. Я рад, что вы едете с украинской песней, это круто!".



Екатерина Павленко и Gjon's Tears / Фото из инстаграма певицы

Реакция сети

Поклонники оценили общее фото фаворитов Евровидения-2021. Они пишут о том, что хотели бы услышать совместную композицию в исполнении группы Go_A и Gjon's Tears