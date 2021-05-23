Солістка гурту Go_A Катерина Павленко назвала своїм фаворитом представника Швейцарії Gjon's Tears (справжнє ім'я – Джон Мухарремай). У грандфіналі він підкорив публіку чуттєвою композицією Tout l'Univers.

До слова Євробачення-2021: українські зірки прокоментували виступ Go_A у фіналі

Фаворит Катерини Павленко

Співачка оприлюднила фото, яке зробила за лаштунками пісенного конкурсу. Вона сиділа разом із Джоном Мухарремаєм у костюмі, в якому виступала на конкурсі. "My winner", – підписала знімок Павленко.

Зазначимо, Gjon's Tears зайняв 3 місце у фіналі Євробачення, набравши 435 балів від глядачів та суддів. Головною його конкуренткою була Франція – вона посіла 2 місце, набравши 499 балів.

Виконавець зі Швейцарії також підтримував український гурт. Він виклав інстаграм-сторіз, де заявив, що дуже любить Go_A. Раніше він казав: "Мені подобається Go_A. Мені подобається їхня музика. Коли ти приїжджаєш із піснею своєю мовою, ти несеш свою історію в мультикультурному плані. Певен, це має так багато сенсу для Європи. Особиста історія виокремлює тебе з-поміж інших. Я радий, що ви їдете з українською піснею, це круто!".



Катерина Павленко та Gjon's Tears / Фото з інстаграму співачки

Реакція мережі

Прихильники оцінили спільне фото фаворитів Євробачення-2021. Вони пишуть про те, що хотіли б почути спільну композицію у виконанні гурту Go_A і Gjon's Tears