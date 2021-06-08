"Брат на всю жизнь": фанаты смущены новым фото Хлои Кардашян и Канье Уэста

Светская львица Хлои Кардашян в день рождения рэпера Канье Уэста поздравила его с праздником. Несмотря на бракоразводный процесс ее сестры Ким, она, похоже, поддерживает хорошие отношения с Канье. Новое фото, правда, заставило смутиться многих фанатов.

Американскому рэперу Канье Веста 8 июня исполнилось 44 года. Ранее его жена Ким Кардашян, с которой он сейчас разводится, всегда поздравляла мужа с праздником, но не в этом году. Вместо нее, похоже, это решила сделать Хлои.

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Звезда опубликовала в инстаграме фото, на котором вместе с отцом своей дочери Тру – Тристаном Томпсоном, а также с Ким и Канье стоит в водоеме. Похоже, снимок был сделан еще тогда, когда Ким и Канье были вместе, ведь там пара выглядит довольно счастливой.

С днем ​​рождения, брат на всю жизнь!!! С днем ​​рождения, Ye! Шлю тебе любовь и бесконечное благословение

– написала Хлои Кардашян под фото.

Тристан, Хлои, Канье и Ким (слева направо) / Фото из инстаграма Хлои Кардашян

Отметим, что в 2019 году Хлои Кардашян также поздравляла Канье Уэста с днем ​​рождения.

Реакция сети

Фанаты не поняли такого жеста от сестры Ким, которая до сих пор переживает разрыв с Канье Уэстом. По мнению фанатов, это фото не совсем уместно в сложившейся ситуации. Также их развеселила футболка, в которой решил поплавать Канье:

"Похоже, это новая рубашка для купания";

"Это фото такое неудобное";

"Почему он в океане в полной раздутой футболке?";

"Какого черта я это вижу?";

"Но почему это фото, ха-ха-ха";

"Почему Канье носит футболку";

"Канье никогда не снимал рубашки";

"Канье Уэст?";

"Я думал, они все порвали отношения";

"Два токсичных вида отношений, мне это нравится, ха-ха".

Как Ким Кардашян переживает развод с Канье Уэстом

О разводе Ким и Канье стало известно 19 февраля. До этого у них около года были проблемы в отношениях из-за предвыборной кампании Веста в президенты США, а также из-за его биполярного расстройства.

В первом интервью после заявления о разводе светская львица не стала раскрывать скандальные детали брака, который подходил к концу. Однако она откровенно заявила, что предыдущий год был сложным.

Уже в апреле Ким Кардашян была готова к новым отношениям. Ее подозревали в романе с репортером CNN Ваном Джонсом, с которым она давно дружит.

Канье Уэст все еще носит обручальное кольцо, однако называет Ким самой плохой женой. Звезда якобы "постоянно проявляла агрессию, ревновала, все драматизировала".