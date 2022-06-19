Евровидение должно пройти в Украине, – Цыбульская ожидает, что конкурс все-таки проведут после победы
Украинская певица Оля Цыбульская еще раньше заявляла, что ожидает Евровидения-2023 в Украине, в освобожденном Мариуполе или в более спокойном Львове. Сейчас ее мнение не изменилось после заявлений, что конкурс в Украине проводить не будут.
В комментарии для 24-го канала Оля Цыбульская заявила, что если Украина получит нужное оружие из Европы и победит в войне с Россией, то конкурс будет отличным поводом для радости.
Читайте также Харчишин из "Второй реки" жестко обратился к организаторам Евровидения-2023
Евровидение должно пройти в Украине. В Украине победившая! Победила, потому что выгнала из своей земли всех окупантов. Выгнала, благодаря нашей невероятной армии, нашему невероятному народу и давно обещанному оружию, которое Европа все никак не передаст полностью, чтобы закончить эту страшную войну,
– сказала Цыбульская.
Что раньше говорила Цыбульская о Евровидении
Артистка рассказывала, что мечтает о том, чтобы конкурс состоялся в Мариуполе: "Мечтаю, конечно, чтобы это произошло в Мариуполе, в восстановленном, отстроенном городе". Однако она не знает, было бы уместно там проводить конкурс, ведь не понаслышке знает, что такое оккупация – ее родители жили в оккупированном городе Ирпень.
Но это будет победное Евровидение, которое будет праздновать нашу полную независимость и свободу. Не знаю, но где бы это ни происходило – это будет уместно,
– добавила Оля.
Поэтому Оля не против, если бы Евровидение приняла дружественная Польша, а не Великобритания, как об этом сообщили несколько дней назад. По ее мнению, это мог бы быть город Перемышль, но она все-таки надеется, что война закончится к следующему году и Евровидение будут праздновать в Украине.
Интервью Оли Цыбульской: смотрите видео онлайн
Что звезды думают о будущем месте Евровидения
- Менеджмент группы Kalush Orchestra , а именно Николай Кучерявый, заявил, что не согласен с решением Оргкомитета в Европе: "Мы выигрывали не ради кубка, а ради мира для проведения. Лучше, чтобы 40 стран-участниц помогли установить мир в Украине, а не искали легкие пути перенести конкурс".
- Продюсер Игорь Кондратюк решением Европейского языкового союза не удивлен: "К сожалению, EBU приняла, скорее всего, единственно возможное логическое решение: перенести Евровидение в Великобританию. Почему логично? Потому что во время войны и ракетных обстрелов Россией всех регионов Украины нет гарантии безопасности как участникам, да и гостям конкурса. Даже если его провести в Ужгороде".
- Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин наоборот поддерживает мнение Оли Цыбульской. Даже после отказа Европейского языкового союза он считает, что провести конкурс в Украине реально: "Вместо того, чтобы уйти в штаны, ища новое место проведения Евровидения, я бы посоветовал Европейскому языковому союзу не толеровать москальскую культуру, способствуя ее распространению через вещателей в Европе, потому что вдруг может случиться, что песенному конкурсу придется менять название на Americanovision и искать убежища в Соединенных Штатах, а не в Соединенном королевстве".
- Музыкальный продюсер Вадим Лисица, находившийся в составе нацжуры Евровидения-2022, считает, что EBU рано объявила свое решение. Потому что карта боевых действий может измениться: "Это решение достаточно логично. Но мне кажется, оно обнародовано рано. Лично я надеюсь, что ситуация с боевыми действиями на нашей территории закончится как можно быстрее! Очень жаль, что Украина не сможет принять Евровидение-2023, но прежде всего безопасность – это главное".