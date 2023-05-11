Увиделась с Данилко, Саниной и Русланой: Тина Кароль приехала в Ливерпуль на Евровидение
Источник:Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль уже приехала в Ливерпуль. Артистка готовится к выступлению в финале Евровидения-2023.
В Ливерпуле сегодня, 11 мая, состоится уже второй полуфинал Евровидение-2023. Тем временем украинские артисты продолжают прибывать в Великобританию на большой финал.
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Тина Кароль приехала в Ливерпуль
В британском Ливерпуле уже показалась Тина Кароль. Певица опубликовала миниблог, где продемонстрировала первый день прибытия и первые детали работы над номером в финале Евровидения-2023.
В городе Тина Кароль встретилась со звездными коллегами: Юлией Саниной, Русланой и Андреем Данилко, который тоже на днях прибыл в Ливерпуль.
Также артистка впервые осваивала главную сцену Евровидения-2023. Первые детали она тоже показала в ролике.
Тина Кароль приехала в Ливерпуль: смотрите видео онлайн
Где покажут Тину Кароль
- Финал Евровидения-2023 состоится в субботу, 13 мая. На сцене конкурса выступят сразу несколько украинских звезд. Джамала, Тина Кароль, Go_A и Верка Сердючка выйдут на сцену во время Парада флагов. Номер артистов должен стать "симбиозом британской и украинской музыки".
- Тина Кароль будет петь песню, с которой представляла Украину в 2006 году. Певица уже модернизировала трек и сменила аранжировку.
- В процессе подготовки номера произошли трудности, по которым нужно было изменить первую часть. Но Тина заверила, что так все стало даже лучше.