Украинский шоумен и артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, уже показался в Ливерпуле. Он опубликовал первые фото из города.
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Андрей Данилко засветился в Ливерпуле
Артист показал первые фотографии из Ливерпуля, где сегодня проходит первый полуфинал Евровидения-2023. Он поделился фото с Инной Билоконь в багажнике автомобиля.
Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото из инстаграма Андрея Данилко
На следующем фото Андрей Данилко позировал со сценической мамой на линии для багажа в аэропорту. Певец позировал в черных одеждах с забавным обручем с ушками Мики Мауса.
Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото из инстаграма Андрея Данилко
В комментариях Верку Сердючку поздравляют в Ливерпуле и ожидают ее выступления:
- "Поздравляем в Ливерпуле";
- "Королева прибыла";
- "Господин Андрей, вы не только мировая звезда, вы гордость нашей страны";
- "Добро пожаловать в Великобританию. Нахожусь в ожидании перед Евровидением";
- "Андрей, ждем Ваш концерт в Лондоне! Вы – как родной!".