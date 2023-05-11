9 мая весь мир наблюдал за первым полуфиналом Евровидения-2023, которое в этом году хоть и проводятся в Великобритании, но от имени Украины. На сцене главного песенного конкурса выступили 15 участников, 10 из которых попали в большой финал и во второй раз покажут свои номера 13 мая.

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11 мая Ливерпуль встречает еще 16 полуфиналистов. Трансляцию можно будет просмотреть на следующих платформах: официальный фейсбук-аккаунт Евровидения, сайт "Общественное Культура", сайт "Общественное Евровидение", ютуб-канал "Евровидения Украина", ютуб-канал Евровидения, приложение Действие.

Евровидение-2023: смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала

Порядок выступлений участников второго полуфинала

Дания: Reiley – Breaking My Heart Армения: Brunette – Future Lover Румыния: Theodor Andrei – DGT (Off and On) Эстония: Alika – Bridges Бельгия: Gustaph - Because Of You Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Исландия: Diljá – Power Греция: Victor Vernicos – What They Say Польша: Blanka – Solo Словения: Joker Out – Carpe Diem Грузия: Iru – Echo Сан-Марино: Piqued Jacks – Like An Animal Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje Литва: Monika Linkyte – Stay Австралия: Voyager – Promise

Обратите внимание! В первом полуфинале Украина не могла голосовать, но во втором полуфинале мы уже можем отдавать голоса за своих фаворитов. Как это сделать – рассказываем здесь.