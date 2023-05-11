9 мая весь мир наблюдал за первым полуфиналом Евровидения-2023, которое в этом году хоть и проводятся в Великобритании, но от имени Украины. На сцене главного песенного конкурса выступили 15 участников, 10 из которых попали в большой финал и во второй раз покажут свои номера 13 мая.
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11 мая Ливерпуль встречает еще 16 полуфиналистов. Трансляцию можно будет просмотреть на следующих платформах: официальный фейсбук-аккаунт Евровидения, сайт "Общественное Культура", сайт "Общественное Евровидение", ютуб-канал "Евровидения Украина", ютуб-канал Евровидения, приложение Действие.
Евровидение-2023: смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала
Порядок выступлений участников второго полуфинала
- Дания: Reiley – Breaking My Heart
- Армения: Brunette – Future Lover
- Румыния: Theodor Andrei – DGT (Off and On)
- Эстония: Alika – Bridges
- Бельгия: Gustaph - Because Of You
- Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
- Исландия: Diljá – Power
- Греция: Victor Vernicos – What They Say
- Польша: Blanka – Solo
- Словения: Joker Out – Carpe Diem
- Грузия: Iru – Echo
- Сан-Марино: Piqued Jacks – Like An Animal
- Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Литва: Monika Linkyte – Stay
- Австралия: Voyager – Promise