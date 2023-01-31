Под трек Kalush: в Ливерпуле показали логотип и лозунг Евровидения-2023 – украинцам понравится

Из-за вторжения России в Украину Евровидение-2023 было перенесено в Ливерпуль. Британцы обещали, что это будет "украинская вечеринка" и уже сдержали слово. Об этом свидетельствуют символика и лозунг, представленные 30 января.

Еще в июле Суспильне отмечало, что песенный конкурс Евровидения-2023 состоится не в Украине, но в поддержку Украины, с украинским духом. Изначально сине-желтое знамя появилось на лого в Ливерпуле, а теперь и на официальной символике.

К теме Победа на Евровидении, новые хиты, песни с иностранцами: как изменилась музыка в Украине в 2022 году

Логотип и лозунг Евровидения-2023 в Ливерпуле

На фасаде концертного зала Сент-Джордж-Холла появился баннер Евровидения-2023. На нем новый мощный лозунг конкурса – United by music – "Объединенные музыкой". Видимо, неспроста председатель правления Суспильного Николай Чернотицкий говорил, что цель Украины – "объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей – мира, поддержки, ценности разнообразия и таланта".

В то время как логотип – это красочный эффект электрокардиограммы, создающий цепочку сердец. Каждое из них реагирует на ритм и звук, чтобы проиллюстрировать коллективное сердце, бьющееся в унисон всех участников и зрителей Евровидения. Сердца четырех цветов – конечно же желтый, синий и фиолетовый с розовым, которые являются фирменными для конкурса. Логотип создан в сотрудничестве агентства Superunion в Великобритании и украинской креативной студии Starlight Creative.

Символика Евровидения-2023 в Ливерпуле / Фото с инстаграма конкурса

Главный месседж символики раскроют на торжественной церемонии передачи ключей и первой пресс-конференции Евровидения-2023, которая состоится 31 января в 22:00 по Киеву. Однако еврофаны уже пишут, что логотип этого года напоминает эмблему Евровидения-2017, которое Джамала привезла в Украину.

Интересно, что видео с Ливерпуля сняли под победный трек Kalush Orchestra Stefania, а не под конкурсную песню британца Сэма Райдера.

У Ливерпуля новый вид,

– говорится в подписи.