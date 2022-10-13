Хотя Европейский языковой союз отдал Евровидение-2023 Великобритании, но пообещал, что организует шоу от имени Украины. Британский общественный вещатель BBC уже доказал, что это не пустые слова. В Лондоне представили лого с сине-желтым флагом.
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В Лондоне показали лого Евровидение с флагом Украины
На культовой лондонской телебашне BT Tower появилась надпись: "Eurovision Song Contest United Kingdom. Congratulation Liverpool 2023" – "Песенный конкурс Евровидения Великобритания. Поздравляем Ливерпуль 2023". Так, сердце, традиционно изображаемое вместо буквы "v", раскрасили в цвета украинского флага.
На культовой телебашне BT в Лондоне показали лого Евровидение с флагом Украины в рамках шоу The One Show. Таким образом поздравили город-хост Евровидения-2023 – Ливерпуль,
– говорится в инстаграме Общественного.
Интересно, что это произошло после того, как Общественное и ВВС подписали меморандум о сотрудничестве на Евровидении-2023.
Что известно о Евровидении-2023
- Группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022 и должна была привезти следующий конкурс в Украину. Однако организаторы решили, что мы не сможем обеспечить безопасность персоналу и фанам, поэтому передали возможность проведения Великобритании, представитель которой занял второе место.
- Украина долго протестовала против такого решения – Ткаченко настаивал на дальнейших переговорах, а директор Kalush Orchestra комментировал: "Мы выигрывали не ради кубка, а ради мира для проведения. Лучше, чтобы 40 стран-участниц помогли установить мир в Украине, а не искали легкие пути перенести конкурс".
- Интересно, что даже бывший премьер Великобритании Борис Джонсон хотел, чтобы Евровидение-2023 прошло в Украине. Он считал, что для этого подойдет Киев или любой другой город.
- Однако 25 июля решили, что Евровидение-2023 состоится в Великобритании. В свою очередь ВВС пообещала, что "Украина будет отмечена и представлена в течение всего события". Даже Сэм Райдер заявил: "Это украинская вечеринка, мы просто приглашаем устроить вечеринку у нас дома".
- За право принимать Евровидение-2023 соревновались семь городов – Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд. Однако победил Ливерпуль с ареной M&S Bank, которая может вместить 11 тысяч зрителей.
- Первый полуфинал конкурса состоится 9 мая 2023 года, второй полуфинал – 11 мая, а большой финал – 13 мая.