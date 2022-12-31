Музыкальная индустрия в Украине претерпела значительные изменения в 2022 году. Все самое главное, что произошло в сфере творчества и музыки узнавайте ниже в материале 24 Канала.

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Победа на Евровидении-2022

Еще год назад в Украине активно обсуждали Нацотбор на Евровидение-2022 и скандал с Алиной Паш, которая ездила в оккупированный Крым. Тогда многие и не представляли, как изменится жизнь каждого после 24 февраля. Все же представлять страну поехала группа Kalush Orchestra с песней Stefania, которая посвящалась маме лидера коллектива.

Несмотря на сомнения в том, стоит ли действительно участвовать в Евровидении во время войны, Kalush Orchestra все-таки поехали в Турин и выступили на сцене. Самым важным элементом их номера стало завершение, когда Олег Псюк воскликнул: "Я хочу попросить у вас всех. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите Азовстали. Сейчас!" Выступление и возглас в конце произвело впечатление на европейцев: в поисковике Google резко выросли запросы о войне в Украине и Мариуполе.

Kalush Orchestra на Евровидении-2022 – Stefania: смотрите видео онлайн

Музыка войны: украиноязычные треки и дерусификация чартов

Если до 24 февраля музыкальные чарты были заполнены российскими и русскоязычными треками, после вторжения эта ситуация категорически изменилась. Украинцев не только отрезало от исполнителей страны-террориста, но и русскоязычных песен украинских исполнителей. Этому способствовало и то, что большинство звезд перешли на украинский и на родном языке начали создавать новые песни.

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Спектр тематик новых украинских песен был не слишком разнообразен: в основном касался войны, а также это были треки, которые не успели выйти до 24 февраля. Музыканты "клепали" как иногда однотипные хиты о "байрактарах" или "псе Патроне", так и творили новые мелодии.

Самая важная тенденция в 2022 году – дерусификация чартов музыкальных стримингов. Уже в марте они начали очищаться от российских авторов и все больше заполняться песнями украинских артистов. Однако в топах до сих пор встречаются "Инстасамки" или "Моргенштерны", поэтому подчеркиваем важность ценить наш продукт и отказываться от всего, что связано со страной-террористом.



Как украинцы слушали музыку до и после 24 февраля / Фото Texty

Интересно, что украинцы отказались не только от россиян, но и от гастролеров – например, Ани Лорак, и даже Светланы Лободы, которая заняла проукраинскую позицию. Такие персоны исчезли из музыкального топа ютуба, а их места заняли "Антитела", "Бумбокс", "Океан Эльзы", Дидзьо, Пономарев, Jerry Heil, Skofka, Yarmak и другие певцы.

Песни с иностранцами

Важной для музыкальной индустрии Украины стала поддержка мировых исполнителей. Так, украинцев в войне поддержало много знаменитостей – Пол Маккартни, Стинг, Том Оделл, Maneskin, Scorpions, Эд Ширан и многие другие. Это помогло появиться украинским музыкантам на мировой арене. Так Эд Ширан записал общий трек вместе с группой "Антитела", когда те были на фронте. Хит 2step покорил сеть и стал хорошим примером того, как через музыку можно распространять информацию о войне.

Эд Ширан и "Антитела" – 2step: смотрите видео онлайн

Этот трек был не одним хитом украинского артиста с иностранными.

Pink Floyd выпустил трек Hey, Hey, Rise Up с вокалом Андрея Хливнюка. За девять месяцев на песне удалось заработать 450 тысяч фунтов стерлингов на помощь Украине.

Jerry Heil и Alyona Alyona записали интернациональную песню с немецкой артисткой Ela, где в основе трека – украинская купальская песня, а также записали песню с польским рэпером Trill Pem.

Kalush Orchestra поразили совместным хитом с финской группой The Rasmus о войне в Украине, а затем записали трек вместе с польским рэпером Szpaku, который звучит на двух языках.

Самые прослушиваемые хиты

По итогам Spotify, самыми прослушиваемыми артистами в 2022 году стали Kalush, Skofka, Jerry Heil. В рейтингах ютуба кроме перечисленных часто светились "Океан Эльзы", "Бумбокс", Артем Пивоваров, PROBASS ∆ HARDI. Такими были самые популярные хиты в 2022:

Kalush Orchestra – Стефания

Kalush, Skofka – "Додому"

Kalush, Tember Blanche – "Калуські вечорниці"

Мюсли – "Вова, *баш їх бл*дь"

Kalush, Skofka – "Файна".

Национальный отбор

17 декабря в Киеве прошел Национальный отбор на Евровидение-2023. Среди десяти финалистов украинцы и трое судей выбрали победителя того, кто представит страну в Ливерпуле. Это группа TVORCHI с песней Heart of Steel. Дуэт уже подписал контракт с Суспильным.

Заметим, что коллектив чуть не дисквалифицировали из-за занявшей второе место Марины KRUTЬ. Она жаловалась на группу TVORCHI из-за дабл вокала в прямом эфире и компании, которая вроде бы сотрудничает с Россией. Но после трехсторонней встречи бандуристка согласилась с победой дуэта.

Украинцы по-разному отреагировали на победу TVORCHI. Одни считают, что нужно было продолжать тематику фолька, а другие радуются, что в следующем году представители украинской музыки представят новый современный стиль вместе со стальными сердцами.

Редакция 24 канала поздравляет читателей с Новым годом! Желаем, чтобы следующий 2023 принес победу и еще больше стильной украиноязычной музыки!