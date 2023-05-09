Яркие огни и роскошное платье: Юлия Санина феерически открыла первый полуфинал Евровидения-2023

Песенный конкурс Евровидение-2023 хоть и проходит в Ливерпуле, но под знаком Украины. Об этом свидетельствует даже то, что первый полуфинал открыла украинская звезда – фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая также является ведущей шоу.

В 22:00 по киевскому времени в Великобритании стартовал самый ожидаемый песенный конкурс Евровидение-2023. 9 мая на сцену выйдут 15 участников из разных стран, среди которых фавориты букмекеров – Лорин из Швеции и Käärijä из Финляндии. Однако честью было то, что открывать шоу доверили Юлии Саниной из Украины. О ее выступлении далее расскажет 24 Канал.

Важно Евровидение-2023 скоро на экранах: онлайн-трансляция первого полуфинала конкурса

Юлия Санина открыла первый полуфинал Евровидения-2023

В Ливерпуле прозвучала украиноязычная песня The Hardkiss "Маяк" – один из треков, выпущенных группой с начала полномасштабного вторжения России. Сейчас у клипа уже 1 миллион просмотров на ютубе, а снимали его на полуострове Гибралтар, когда Киев погряз в темноте из-за блэкаутов.

На сцене Евровидения-2023 Юлия Санина показала эффектную постановку с балетом. Ее номер дополняли огни, танцовщики в цветах конкурса, среди которых выделялись синие и желтые.

Солистка The Hardkiss предстала в невероятном наряде: черном кожаном комплекте с перчатками. Подол платья в оранжевых красках напоминал языки пламени.



Юлия Санина открыла Евровидение / Скриншот из видео