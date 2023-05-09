В Ливерпуле закончились последние приготовления к главному песенному конкурсу года. Украинцы до последнего надеялись, что смогут принять Евровидение-2023 дома, однако из-за мер безопасности его пришлось перенести в Великобританию, которая на Евровидении-2022 заняла второе место.
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Однако организаторы приложили максимум усилий, чтобы праздник состоялся от имени Украины. Уже 9 мая в 22:00 по киевскому времени в прямом эфире Ливерпуля мы увидим выступления 15 участников. Прямой эфир можно посмотреть на следующих платформах: официальный фейсбук-аккаунт Евровидения, сайт "Суспільне Культура", сайт "Суспільне Євробачення", ютуб-канал "Евровидение Украина", ютуб-канал Евровидения, приложение Дия.
Евровидение-2023: смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала
9 мая за места в большом финале сразятся представители 15 стран. Они выйдут на самую масштабную сцену Европы и исполнят хиты, уже успели полюбить слушатели. Постановщик пояснил, что концепцией нынешнего дизайна сцены является "объединение, празднование и сообщество". Он пытался передать сходство Великобритании и Украины.
Порядок выступлений участников первого полуфинала Евровидения-2023
- Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
- Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)
- Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Латвия: Sudden Lights – Айя
- Португалия: Mimicat – Ai Coraçao
- Ирландия: Wild Youth – We Are One
- Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
- Швейцария: Remo Forrer – Watergun
- Израиль: Noa Kirel – Unicorn
- Молдова: Паша Parfeni – Soarele si Luna
- Швеция: Loreen – Tattoo
- Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More
- Чехия: Vesna – My Sister's Crown
- Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
- Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha