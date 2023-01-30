Песню "Маяк" группа The Hardkiss сначала создала как балладу, однако придала ей новый смысл, добавив драйву. Режиссером клипа стал креативный продюсер и музыкант The Hardkiss Вал Бебко – муж Юлии Саниной. Видеоклип снимали во время благотворительного тура в поддержку Украины в 2022 году, однако где именно удалось снять маяк – артисты не сообщили, однако фанаты узнали, что это маяк с мыса Европа на полуострове Гибралтар. Также многие кадры можно увидеть из "блекаутного" Киева.

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"Мы взяли с собой в гастроли камеру и снимали самые яркие моменты. В это темное время концерты и встречи со слушателями оказывали нам силы и поддержку, вдохновляли на работу, новую музыку. Захотелось запомнить и зафиксировать это эмоциональное состояние. Клип мы посвятили нашим слушателям, которые стали нам опорой и тем же маяком", – комментирует выход клипа фронтвумен коллектива Юлия Санина.

Это очень энергичная песня о надежде. Надежду, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Она – как дальний маяк в темном море. Каждому из нас нужно найти этот огонек и не упускать его из виду,

– говорит о клипе и песне Юлия Санина.

The Hardkiss – Маяк: смотреть видео онлайн

Фанаты очень положительно откликнулись на новый видеоклип группы, а иностранцы были особенно удивлены талантом украинцев:

"Ну, какую же крутую энергию вы несете в себе! Спасибо, что озаряете путь своей музыкой! Гордимся очень";

"Вы – эталон украинской музыки. Безгранично благодарны вам";

"Держимся на плаву… Пусть шторм закончится скорее!!!";

"Благодарю Вас за творчество и поддержку украинской культуры и нашего народа!";

"Группа, за которую никогда не бывает стыдно – и в творчестве, и что касается гражданской позиции. Да и частная жизнь Саниной никогда не была темой для спекуляций или хайпа, это действительно музыканты, которые популярность получили благодаря таланту и упорному труду. Спасибо, что наполняете украинское пространство качественной музыкой";

"Я нашел The Hardkiss через группу Morphide, которая сделала кавер на две песни Hardkiss… Припев звучит замечательно, а электронные партии невероятны… Отличная группа, отличная песня";

"Обожаю вас! Мечтаю пойти на ваш концерт после победы Украины!";

"Как всегда качественно и профессионально! Великолепный пример для других украинских исполнителей. Вставка с металлом особенно прекрасна";

"Лучшие! Так ждала! Украина не одна, с ней – весь мир".



Юлия Санина в клипе "Маяк" / Фото пресс-службы