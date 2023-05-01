В 2022 году на Евровидении в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra. По правилам, конкурс должен был состояться в Украине, но из-за войны России место проведения сменили на Великобританию. Впервые в истории Евровидения конкурс будет проходить в одной стране от имени другой. 24 Канал собрал все, что нужно знать о самом большом музыкальном событии этого года.
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Место и дата проведения конкурса
Евровидение-2023 состоится в Ливерпули, на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей Сцену уже открыл король Чарльз III и королева-консорт Камилла. К слову, билеты на конкурс разлетелись как горячие пирожки – менее чем через 2 часа все было продано.
Даты проведения конкурса уже определены:
- первый полуфинал – 9 мая 2023;
- второй полуфинал – 11 мая 2023 года;
- финал – 13 мая 2023 года.
Логотип конкурса напоминает кардиограмму из сердец разных размеров, выполненную в традиционных цветах Евровидения. Нынешний лозунг United by music – "Объединенные музыкой".
Участники и порядок выступлений
В этом году в музыкальном конкурсе примут участие 37 стран – некоторые представители отказались от участия в связи с финансовыми проблемами. Определен порядок выступлений всех стран-участников.
Участники, выступающие в первом полуфинале 9 мая:
- Норвегия – Alessandra – Queen of Kings;
- Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party);
- Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava;
- Латвия – Sudden Lights – Aijā;
- Португалия – Mimicat – Ai Coraçao;
- Ирландия – Wild Youth – We Are One;
- Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!;
- Швейцария – Remo Forrer – Watergun;
- Израиль – Noa Kirel – Unicorn;
- Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;
- Швеция – Loreen – Tattoo;
- Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More;
- Чехия – Vesna – My Sister's Crown;
- Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight;
- Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha.
Участники, выступающие в втором полуфинале 11 мая:
- Дания – Reiley – Breaking My Heart;
- Армения – Brunette – Future Lover;
- Румыния – Theodor Andrei – DGT (Off and On);
- Эстония – Alika – Bridges;
- Бельгия – Gustaph – Because Of You;
- Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;
- Исландия – Diljá – Power;
- Греция – Victor Vernicos – What They Say;
- Польша – Blanka – Solo;
- Словения – Joker Out – Carpe Diem;
- Грузия – Iru – Echo;
- Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal;
- Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;
- Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje;
- Литва – Monika Linkyte – Stay;
- Австралия – Voyager – Promise.
Порядок выступлений / Фото Евровидение
Фавориты букмекеров
По состоянию на 1 мая лидером для букмекеров остается представительница Швеции Loreen, которая вторично участвует в Евровидении после победы в 2012 году.
На втором месте находится Финляндия. исполнитель Käärijä. Третье место прочат украинцам – группе TVORCHI. Уже за нами следует Франция и Испания.
Кто уедет от Украины
На Национальном отборе-2023 победила группа TVORCHI с песней Heart Of Steel. После советов усовершенствовать трек, они представили новую версию-ревамп с украинскими строками, интересными музыкальными деталями и нотками драмы.
Украина будет выступать в финале конкурса со странами-основательницами и теми участниками, которые получат больше всего баллов в полуфиналах. Уже известен порядковый номер украинской группы – 19.
TVORCHI – Heart Of Steel: смотрите видео онлайн
Украинские звезды на Евровидении-2023
Конкурс будет проходить от имени Украины, поэтому на сцене Евровидения и вне ее можно будет увидеть многих украинских знаменитостей. Например, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина – одна из четырех главных ведущих. Тимур Мирошниченко будет корреспондентом – комментировать шоу вживую.
Также украинские певцы, музыканты и группы выступят на Евровидении. В полуфинале будут петь Мария Яремчук, OTOY, Alyosha и Злата Дзюнька. В гранд-финале будут звучать Kalush Orchestra, Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль и Go_A.
Новые правила голосования
Важно упомянуть о том, что организаторы Евровидения-2023 обновили правила голосования. Теперь голоса за любимых участников могут посылать из любой страны.
Кроме того, только зрители будут решать, кто пройдет в финал конкурса.