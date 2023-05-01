В 2022 году на Евровидении в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra. По правилам, конкурс должен был состояться в Украине, но из-за войны России место проведения сменили на Великобританию. Впервые в истории Евровидения конкурс будет проходить в одной стране от имени другой. 24 Канал собрал все, что нужно знать о самом большом музыкальном событии этого года.

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Место и дата проведения конкурса

Евровидение-2023 состоится в Ливерпули, на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей Сцену уже открыл король Чарльз III и королева-консорт Камилла. К слову, билеты на конкурс разлетелись как горячие пирожки – менее чем через 2 часа все было продано.

Даты проведения конкурса уже определены:

первый полуфинал – 9 мая 2023;

второй полуфинал – 11 мая 2023 года;

финал – 13 мая 2023 года.

Логотип конкурса напоминает кардиограмму из сердец разных размеров, выполненную в традиционных цветах Евровидения. Нынешний лозунг United by music – "Объединенные музыкой".

Участники и порядок выступлений

В этом году в музыкальном конкурсе примут участие 37 стран – некоторые представители отказались от участия в связи с финансовыми проблемами. Определен порядок выступлений всех стран-участников.

Участники, выступающие в первом полуфинале 9 мая:

Норвегия – Alessandra – Queen of Kings; Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party); Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava; Латвия – Sudden Lights – Aijā; Португалия – Mimicat – Ai Coraçao; Ирландия – Wild Youth – We Are One; Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!; Швейцария – Remo Forrer – Watergun; Израиль – Noa Kirel – Unicorn; Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna; Швеция – Loreen – Tattoo; Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More; Чехия – Vesna – My Sister's Crown; Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight; Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha.

Участники, выступающие в втором полуфинале 11 мая:

Дания – Reiley – Breaking My Heart; Армения – Brunette – Future Lover; Румыния – Theodor Andrei – DGT (Off and On); Эстония – Alika – Bridges; Бельгия – Gustaph – Because Of You; Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart; Исландия – Diljá – Power; Греция – Victor Vernicos – What They Say; Польша – Blanka – Solo; Словения – Joker Out – Carpe Diem; Грузия – Iru – Echo; Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal; Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?; Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje; Литва – Monika Linkyte – Stay; Австралия – Voyager – Promise.



Порядок выступлений / Фото Евровидение

Фавориты букмекеров

По состоянию на 1 мая лидером для букмекеров остается представительница Швеции Loreen, которая вторично участвует в Евровидении после победы в 2012 году.

На втором месте находится Финляндия. исполнитель Käärijä. Третье место прочат украинцам – группе TVORCHI. Уже за нами следует Франция и Испания.

Кто уедет от Украины

На Национальном отборе-2023 победила группа TVORCHI с песней Heart Of Steel. После советов усовершенствовать трек, они представили новую версию-ревамп с украинскими строками, интересными музыкальными деталями и нотками драмы.

Украина будет выступать в финале конкурса со странами-основательницами и теми участниками, которые получат больше всего баллов в полуфиналах. Уже известен порядковый номер украинской группы – 19.

TVORCHI – Heart Of Steel: смотрите видео онлайн

Украинские звезды на Евровидении-2023

Конкурс будет проходить от имени Украины, поэтому на сцене Евровидения и вне ее можно будет увидеть многих украинских знаменитостей. Например, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина – одна из четырех главных ведущих. Тимур Мирошниченко будет корреспондентом – комментировать шоу вживую.

Также украинские певцы, музыканты и группы выступят на Евровидении. В полуфинале будут петь Мария Яремчук, OTOY, Alyosha и Злата Дзюнька. В гранд-финале будут звучать Kalush Orchestra, Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль и Go_A.

Новые правила голосования

Важно упомянуть о том, что организаторы Евровидения-2023 обновили правила голосования. Теперь голоса за любимых участников могут посылать из любой страны.

Кроме того, только зрители будут решать, кто пройдет в финал конкурса.