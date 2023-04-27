В инстаграм-сторис Юлия Санина подчеркнула, что это нечастое явление, когда королевское лицо собственной персоной приходит запустить сцену Евровидения, поэтому в Ливерпуле все были взволнованы и много репетировали. После воспламенения огней у нее якобы был "очень приятный и содержательный разговор" с королем Чарльзом III.

Не упустите Король Чарльз ІІІ и Камилла открыли сцену Евровидения: видео встречи супругов с Юлией Саниной

Как Юлия Санина познакомилась с королем Чарльзом ІІІ

Ведущая Евровидение-2023 от Украины поделилась, что поблагодарила Чарльза ІІІ за поддержку и за то, что Великобритания принимает конкурс от имени Украины.

Я успела сказать все, что планировала. От всего украинского народа я поблагодарила за поддержку, которую мы получаем от Соединенного Королевства Великобритании и от королевской семьи. Отметила, насколько важно и приятно, что именно Великобритания от имени Украины принимает в этом году конкурс Евровидения. Мы обсудили то, как много талантливых украинцев принимает участие в подготовке и сколько замечательных украинских артистов выступит на сцене Евровидения,

– поделилась Юлия Санина.

"Мне показалось, что королевская семья уже настроена смотреть все три эфира Евровидения-2023", – добавила артистка.

Из фото видно, что фронтвумен The Hardkiss успела побеседовать и с королевой-консорт Камиллой, однако о чем говорили, не рассекретила. В ее инстапрофиле появилось видео с реверансом на сцене Евровидения-2023 и трогательные фото с королевскими супругами, актрисой Ханной Веддингем и комментаторами BBC Radio 2, которые также присутствовали на открытии.

Кстати, перед тем как встретиться с Юлией Саниной на сцене в Ливерпуле, Чарльз IIІ и Камилла приняли участие в церемонии провозглашения братства между Центральной библиотекой Ливерпуля и Одесской научной библиотекой имени Михаила Грушевского. К ним присоединилась Елена Зеленская, правда, в онлайн-формате.