Украинская певица и участница Евровидения-2010 Alyosha примет участие в конкурсе в этом году как приглашенная звезда. Она будет петь в полуфинале, 9 мая.

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Какую песню будет петь Alyosha

Исполнительница рассказала, что выйдет на сцену в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон. Они споют мировой хит Ordinary World группы Duran Duran.

Любовь к рок-музыке меня сопровождает с детства. Эта любовь и отражается на моем творчестве. На каком-то ментальном уровне, преодолевающем любые расстояния, мое увлечение рок-жанром почувствовали и креативные продюсеры Евровидения этого года. Потому что на конкурсе я буду петь песню культовой группы Duran Duran,

– поделилась Alyosha.

Звезда добавила, что хит британской группы зазвучит совсем по-другому в ее исполнении – это будет новая удивительная аранжировка песни. Alyosha также сообщила, что номер будет посвящен вынужденным переселенцам. Над реализацией работают украинские и британские представители.

Duran Duran – Ordinary World: смотрите видео онлайн

Напомним, что украинских знаменитостей можно будет увидеть и услышать на разных площадках Евровидения-2023. К примеру, в полуфинале кроме Alyosha будут петь Мария Яремчук, OTOY и Злата Дзюнька. В гранд-финалы будут звучать Kalush Orchestra, Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль и Go_A.

5 мая группа Kalush Orchestra откроет Eurovision Village – официальную фан-зону музыкального конкурса. Уже там в течение недели выступят группы "Антитела" и Go_A, певицы Alyona Alyona и Jerry Heil, Джамала.