"Антитела", Go_A, Alyona Alyona, Jerry Heil: украинские артисты произвели фурор в Ливерпуле

В фан-зоне Евровидения в Ливерпуле выступают звезды со всего мира. 8 мая был сет от украинских артистов – группы "Антитела", Go_A, Alyona Alyona, Jerry Heil и представителей TVORCHI. Как это было, узнайте дальше.

Городок Евровидения-2023 или Eurovision Village эффектно открыли победители прошлого года Kalush Orchestra – спели Stefania и новый англоязычный трек Changes. После этого в фан-зоне появляются десятки артистов, среди которых наши звезды.

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Украинские артисты выступили в городке Евровидения в Ливерпуле

Так, Jerry Heil, которая в финале Нацотбора Евровидения-2023 проиграла TVORCHI и заняла третье место, прилетела в Ливерпуль из США. Она спела трек Bronia (Оружие), выпущенный из Ochman – представителем Польши на Евровидении-2022, украиноязычные хиты "Мрія", "Козацькому роду" и вышла на сцену в дуэте с реперкой Alyona Alyona. В Eurovision Village прозвучала песня KUPALA.

Кроме того, в Ливерпуле была программа от групп "Антитела", в частности проникновенная песня Hello, и Go_A, которая представляла Украину на Евровидении-2021. Из видео видно, что под зажигательные песни "Весняночка", Solovey, Shum и другие отрывался весь Eurovision Village. В то время как конкурсанты от Украины TVORCHI стали хедлайнерами вечера. Они даже исполнили трек Heart of Steel, с которым выступят в финале Евровидения-2023 13 мая.

Напомним, в Ливерпуль съехались и другие украинские артисты: