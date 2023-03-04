Украинская певица Jerry Heil и польский певец Кристиан Охман представили общий лирический трек, который записали в дуэте. Эта коллаборация в очередной раз продемонстрировала дружбу поляков и украинцев.

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Jerry Heil и Ochman презентовали общую песню

Трек исполнителей Bronia написан на двух языках – польском и украинском. И Jerry Heil добавила, что эти два языка совмещены с языком любви.

Мы объединили два языка на языке любви – как же органически украинский и польский звучат в этой песне! Пусть эта коллаборация с Кристианом положит начало объединению сердец двух стран музыкой, открывает глаза обоих народов на культуру друг друга. Мне нравится музыкальная украино-польская дружба!

– поделилась Jerry Heil.

Jerry Heil и Ochman – Bronia: слушайте онлайн

Дуэтная песня пришлась по душе как украинским, так и польским слушателям. Об этом свидетельствуют комментарии под композицией, написанные также на двух языках.

"Польский язык так нежно прозвучал в этой песне. Оно, спасибо тебе за твое творчество и постоянный поток новых песен";

"Просто невероятное сочетание. Муравьи";

"Твоя история о двух людях. "Я даю тебе повод быть рядом с тобой в добро и зло". Разве это тоже не метафора отношений между нашими нациями?";

"Да будет мир между нашими народами. Слава Украине и слава Польши";

"Джерри прекрасно поет, но когда Кристиан начинает свою реплику этим мощным голосом, меня гипнотизирует, мурашки по всему телу";

"Пение сердца";

"Я в очередной раз удивляюсь тому, насколько хорошо сплетаются наши языки. Это что-то невероятное. Слова тоже, особенно голосами Jerry и Kristiana в самое сердце";

"Квинтэссенция нежности, деликатности, желания близости, тоски, разрывающей душу, любви. Шокирующее красиво".

Заметим, что это уже не первый дуэт Jerry Heil с иностранными исполнителями В конце прошлого года артистка вместе с Alyona Alyona записала песню с польским рэпером Trill Pem.