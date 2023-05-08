Kalush Orchestra открыли городок Евровидение-2023
Украинские артисты спели свою новую англоязычную песню Changes. 24 Канал. Однако не обошлось и без "Стефании", с которой группа Kalush Orchestra победила в прошлом году.
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Участник группы Тимофей Музычук рассказал, что на открытии группа исполнила несколько треков.
Люди были довольны, хорошо принимали, все радостные, счастливые и поддерживают Украину… Великобритания серьезно отнеслась к тому, что конкурс должен был состояться в Украине, поэтому она пыталась воспроизвести много украинского колорита и пригласила многих украинских артистов
– заявил он.
По его словам, нужно продолжать говорить о войне в Украине, а также подчеркивать, что Украина нуждается в помощи, чтобы ускорить нашу общую победу.
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Эффектный парад сине-желтых субмарин
Открытие городка EuroFestival в Ливерпуле началось с парада сине-желтых субмарин. Во время парада сотни танцоров, одетых в яркие костюмы, прошли по городу на огромных платформах.
Одним из объектов была гигантская сине-желтая подлодка, внутри которой находились танцоры, а из динамиков звучала музыка. Над городом проплыл также гигантский красный осьминог. Люди пришли на парад в костюмах "подводного мира", чтобы наблюдать за действом.
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К слову, в преддверии Евровидения-2023 в британском Ливерпуле пройдет двухнедельный культурный фестиваль EuroFestival. Там будет 24 проекта, 19 из которых были созданы в сотрудничестве с украинскими художниками, так что все будет напоминать об Украине. Чем поразит программа фестиваля – читайте в статьи.
Евровидение-2023: главное
- Конкурс состоится в Ливерпуле, на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Сцену уже открыл король Чарльз III и королева-консорт Камилла.
- Первый полуфинал проведут 9 мая, второй – 11 мая, а финал состоится 13 мая. В этом году в музыкальном конкурсе примут участие 37 стран – некоторые представители отказались от участия в связи с финансовыми проблемами.
- По состоянию на 1 мая лидером для букмекеров остается представительница Швеции Loreen, уже побеждавшая на Евровидении в 2012 году. В то же время, представители Украины – TVORCHI – сейчас на 4 месте.
- Конкурс будет проходить от имени Украины, поэтому на сцене Евровидения и вне ее можно будет увидеть многих украинских знаменитостей. Например, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина – одна из четырех главных ведущих.
- К слову, в Ливерпуле уже начались репетиции Евровидения-2023, которое стартует 9 мая. Режиссер и креативный директор от Украины Герман Ненов первым из команды прибыл в Великобританию и принял участие в подготовительных мероприятиях. Он показал, как все происходит.