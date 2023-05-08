Kalush Orchestra открыли городок Евровидение-2023

Украинские артисты спели свою новую англоязычную песню Changes. 24 Канал. Однако не обошлось и без "Стефании", с которой группа Kalush Orchestra победила в прошлом году.

К теме Открытие Евровидения-2023: чем поразили TVORCHI и другие участники на дорожке – фото и видео

Участник группы Тимофей Музычук рассказал, что на открытии группа исполнила несколько треков.

Люди были довольны, хорошо принимали, все радостные, счастливые и поддерживают Украину… Великобритания серьезно отнеслась к тому, что конкурс должен был состояться в Украине, поэтому она пыталась воспроизвести много украинского колорита и пригласила многих украинских артистов

– заявил он.

По его словам, нужно продолжать говорить о войне в Украине, а также подчеркивать, что Украина нуждается в помощи, чтобы ускорить нашу общую победу.

Интересно Украинские звезды в Ливерпуле: кто из артистов выступит на Евровидении-2023

Эффектный парад сине-желтых субмарин

Открытие городка EuroFestival в Ливерпуле началось с парада сине-желтых субмарин. Во время парада сотни танцоров, одетых в яркие костюмы, прошли по городу на огромных платформах.

Одним из объектов была гигантская сине-желтая подлодка, внутри которой находились танцоры, а из динамиков звучала музыка. Над городом проплыл также гигантский красный осьминог. Люди пришли на парад в костюмах "подводного мира", чтобы наблюдать за действом.

Открытие Еврогородка к Евровидению-2023: фото Общественное и соцсети

К слову, в преддверии Евровидения-2023 в британском Ливерпуле пройдет двухнедельный культурный фестиваль EuroFestival. Там будет 24 проекта, 19 из которых были созданы в сотрудничестве с украинскими художниками, так что все будет напоминать об Украине. Чем поразит программа фестиваля – читайте в статьи.

Евровидение-2023: главное